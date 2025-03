Paura per Roberto Vannacci, rimasto coinvolto in un incidente: ecco come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Il generale Roberto Vannacci, europarlamentare del Carroccio, è rimasto vittima di un incidente stradale a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, lungo la riviera della Versilia tra Viareggio e Marina di Pietrasanta.

Stando a quanto riferito dalle prime ricostruzioni, i fatti si sono verificati durante la mattinata di oggi, sabato 8 marzo: intorno alle ore 8.30 Vannacci avrebbe bruciato uno stop all'altezza dell'incrocio tra via Italica e via Brancola, centrando un'altra autovettura in transito. Fortunatamente nessuna delle persone che si trovavano all'interno dei due mezzi a quattro ruote avrebbe riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro.

L'europarlamentare della Lega, che si trovava in buone condizioni fisiche, ha infatti già fatto ritorno a casa senza aver avuto alcuna necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso: insieme a lui, in quel momento, c'erano anche le due figlie, rimaste illese. Il conducente del mezzo con cui Vannacci si è scontrato, invece, è stato trasportato in ambulanza in codice verde all'ospedale Versilia per effettuare delle verifiche: a quanto pare, tuttavia, non avrebbe riportato traumi e le sue condizioni sarebbero da ritenere non preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente, unitamente agli uomini del 118, si sono precipitati anche gli agenti della polizia municipale di Camaiore, che avrebbero effettuato i rilievi per individuare eventuali responsabilità.

Dopo lo scontro, in attesa che la strada venisse liberata, si sono formate dellea causa del rallentamento del flusso del traffico: secondo i testimoni, alcuni passanti si sarebbero fermati sia per aiutare i coinvolti nell'incidente stradale che, dopo averlo riconosciuto, per scattare dei selfie col generale.