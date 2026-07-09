Il Pd vede i topi solo nei quartieri Aler

«C'è una popolazione di 3/5 milioni di topi in città e non sono nè di destra nè di sinistra» è la battuta del capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo per ricordare al centrosinistra che «questi problemi vanno affrontati tutti insieme, senza colore politico». Il consigliere FdI Michele Mardegan aggiunge che «se uniamo le forze si può fare una battaglia seria e non soltanto propaganda politica». In Consiglio comunale è andata in scena giorni fa un'ora di discussione sull'emergenza ratti, e l'opposizione ha suggerito a Pd e giunta di allargare lo sguardo oltre i quartieri popolari gestiti da Aler, quindi dalla Regione di centrodestra. Il match è partito dall'ordine del giorno presentato (e poi votato) dalla consigliera dem Simonetta D'Amico, un focus sull'«emergenza roditori nel quartiere Molise-Calvairate». Il Comune ha firmato nelle scorse settimane due ordinanze «contingibili e urgenti» per imporre al gestore un intervento. Con l'odg D'Amico ha chiesto alla giunta Sala «di sollecitare ancora di più Aler sul rischio sanitario, è una situazione vergognosa, inaccettabile in una città come Milano. Lì non si è visto nessuno dei consiglieri di centrodestra che fanno propaganda nei quartieri». Dichiarazione prontamente smentita in diretta dal capogruppo della Lega Alessandro Verri, che ha mostrato un video e sottolineato come «noi conosciamo bene le criticità. Se questa emergenza, come sostiene il Pd, esiste da anni, perchè il Comune si è mosso solo ora con ordinanze sanitarie? Forse perchè si sono attivati i comitati? , Aler sta usando impianti di ultima generazione, nel quartiere c'è un problema soprattutto di inciviltà, gli inquilini getta rifiuti in mezzo al cortile e la presenza di ratti è aumentata in maniera considerevole dopo l'avvio di maxi cantieri come quello della Beic. Leviamo per una volta la giacchetta e lavoriamo dalla stessa parte». É Mardegan a ribadire che la sinistra si accorge dell'emergenza topi «solo nei cortili Aler. Ci arrivano segnalazioni da bar del centro, in zona Pantano/Richini, Villa San Giovanni, Policlinico. Nasce anche dal degrado diffuso, dagli sfalci ridotti del verde». L'assessore al Verde Elena Grandi si difende dalla polemica sull'erba alta, «i topi in una città come Milano sono ovunque, da Brera alle zone di movida. Anche i quartieri Mm hanno problemi. Ci sono aree più in difficoltà, come Molise Calvairate, Ponte Lambro, via Quarti, Gratosoglio. Ad Aler chiediamo di fare un contratto con Amsa per aumentare i passaggi e contribuire alle spese».

I problemi di degrado in città sono diffusi eppure i consiglieri di maggioranza in questi anni non si sono «scaldati» contro la giunta Sala. La vicecoordinatrice FdI Deborah Dell'Acqua che già nei giorni scorsi aveva denunciato la presenza di topi alla fermata M4 Sforza-Policlinica è tornata nell'area per fare un sopralluogo approfondito e «purtroppo - riferisce - ho avuto la conferma che la situazione richiede interventi urgenti. A un anno dall'annuncio della riqualificazione dell'ex obitorio l'area vicina al Policlinico presenta vegetazione incolta, rifiuti, piccioni e topi morti nei pressi del passaggio pedonale.

Non basta annunciate opere che saranno finite tra anni, va garantita ogni giorno pulizia, manutenzione, decoro». Incuria diffusa. A voler guardare oltre l'orticello, segnala al centrosinistra anche materassi o rifiuti ammassati in zona San Siro, via Tracia, via Zamagna.