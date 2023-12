"Persistente influenza". Rinviata nuovamente la conferenza stampa della Meloni

Un persistente influenza scompagina di nuovo l'agenda del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per la seconda volta, il capo del governo ha dovuto infatti rinviare la conferenza stampa di fine anno programmata per domani, 28 dicembre, e già precedentemente posticipata rispetto alla data originaria del 21 dicembre. Secondo quanto si apprende da palazzo Chigi, il cambio di calendario si è reso di nuovo necessario proprio a motivo di un prolungato stato influenzale che ha colpito la leader di Fratelli d'Italia.

"La conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani non avrà luogo per il persistere dell'indisposizione della presidente", si legge in una nota dell'ordine dei giornalisti, a conferma di quanto comunicato in precedenza proprio da autorevoli fonti di palazzo. Già il 20 dicembre scorso, il presidente del Consiglio aveva dovuto fare i conti con i malanni di stagione, a quanto pare gli unici in grado di frenare la sua infaticabile attività. In quella data, Meloni aveva annullato tutti gli impegni del pomeriggio e del giorno successivo (tra cui appunto la conferenza stampa e un'intervista televisiva) a causa dell'influenza. L'evento era stato quindi spostato al 28 dicembre.

Nei giorni scorsi, in occasione del Natale, la leader di Fratelli d'Italia era apparsa in un video sui social nel quale aveva formulato i propri auguri agli italiani. "Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio", aveva affermato, assiocurando l'impegno del governo "per aiutare l'Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo" . Per domani era fissata la conferenza stampa di fine anno, appuntamento particolarmente atteso visti i numerosi temi d'attualità sui quali l'esecutivo ha fatto la propria parte negli ultimi dodici mesi.

Invece niente, tutto rimandato: al momento la nuova data dell'appuntamento con i giornalisti a Palazzo Chigi è ancora da definire.