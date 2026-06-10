Persone scomparse, arriva la proposta di legge per il fascicolo dedicato. Ecco perché rende lo Stato libero di intervenire

“Oggi le denunce di scomparsa si trovano troppo spesso in un limbo procedurale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Enzo Amich ha presentato, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri alla Camera, una proposta di legge per introdurre nell’ordinamento un nuovo strumento: il Fascicolo per le Persone Scomparse (Fps).

"Con questa proposta affrontiamo una criticità reale del sistema”, ha aggiunto Amich spiegando che “il Fascicolo per le Persone Scomparse offre invece uno strumento chiaro e moderno che consente allo Stato di intervenire subito, senza attendere l'emersione di un reato”. Si tratta di uno strumento che consente alla Procura della di aprire un fascicolo dedicato anche in assenza di una notizia di reato, così da preservare tempestivamente elementi utili alle indagini e rendere più rapide e coordinate le ricerche. Una proposta non comporta nuovi oneri per lo Stato.

“I numeri parlano chiaro e ci restituiscono la fotografia di un fenomeno drammatico e delicato: circa 69 scomparse denunciate ogni giorno in Italia rappresentano una misura preoccupante che non può lasciarci indifferenti”, ha detto Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Che, poi, ha aggiunto: “Se da un lato il tasso di ritrovamenti ben oltre il 50% dimostra il lavoro proficuo di inquirenti e operatori sul campo, dall'altro resta però un numero ancora ampio di persone non ritrovate su cui lo Stato ha il dovere di intervenire, senza dimenticare il sommerso di chi non viene nemmeno denunciato”.

Secondo Montaruli, “ciò che desta maggiore allarme è il fatto che una gran parte di queste sparizioni riguardi i minori. Con la proposta di legge, rilanciamo un'azione politica volta a mantenere altissima e a rafforzare l'attenzione pubblica e istituzionale su un fenomeno che riguarda migliaia di famiglie italiane a cui va il nostro pensiero e sostegno”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenute anche Roberta Carassai, presidente dell'associazione, e Federica Sciarelli, che hanno evidenziato la necessità di garantire ricerche tempestive e continue fin dal primo momento della scomparsa.