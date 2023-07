"Polemiche strumentali". La risposta di Petrecca alla bufera su Rainews

La presunta richiesta di un ritocco a un servizio su Leonardo La Russa ha acceso il dibattito sul direttore di Rai News Paolo Petrecca. Il Comitato di redazione ha puntato il dito contro il 59enne – alla guida del canale all news da novembre 2021 – per interventi "in chiave filo-governativa" e di “disprezzo per il sindacato” . Ma Petrecca questa volta non ha lasciato correre: “In questo anno e mezzo sono stato molto criticato, spesso attaccato per motivi ideologici. Non ho mai replicato. Credo che nella vita la migliore risposta sia quella che viene dal lavoro. Io ai miei figli ho insegnato che paga sempre essere d'esempio” , le sue parole nell’audizione davanti alla commissione di Vigilanza.

Petrecca ha spiegato di provare a essere una guida per i colleghi della Rai e ha ribadito di voler continuare a lavorare senza curarsi delle speculazioni e dei commenti da ballatoio: “In fondo si tratta per lo più di polemiche strumentali riportate da qualche giornale, lasciatemelo dire, che è spesso composto più da pennivendoli dell'informazione che da seri cronisti” . Incalzato sull’utilizzo del termine “pennivendoli”, il direttore di Rai News ha tenuto a precisare: “Come sapete viene da Giovanni Papini. Non parlo dei miei colleghi di redazione ovviamente ma di quelli degli articoli usciti su Il Foglio o su Il Fatto Quotidiano di maggio dove vengono detto delle inesattezze nei miei confronti e delle cose al limite della querela. Anzi è probabile che io vada per le vie legali verso questi colleghi che peraltro non conosco”. In altri termini, il pennivendolo è “colui che scrive in base agli interessi personali e non in base alla deontologia professionale”.

Il dibattito è diventato politico con l’intervento del Partito Democratico, per la precisione dei componenti dem della commissione di Vigilanza Rai. La sinistra s’è detta preoccupata per più motivi, ponendo l’accento sul presunto mancato rispetto del lavoro giornalistico – e quindi della libertà di stampa – e sull’atteggiamento antisindacale senza rispetto per le richieste del Cdr. I piddini hanno aggiunto: “Non sono nuove, inoltre, le scelte in favore del centrodestra, come quella di mandare in diretta il comizio dei leader durante la campagna elettorale delle amministrative. E oggi si aggiungono le accuse di scarso equilibrio nelle trasmissioni di approfondimento. Ci chiediamo se questi comportamenti siano compatibili con la direzione di una testata come Rainews”.