Ponte Morandi, l'appello di Mattarella: "Fare giustizia"

“È una vicenda che interpella la coscienza di tutto il Paese” . Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna sulla tragedia che ha ferito l’Italia il 14 agosto del 2018: il crollo del Ponte Morandi di Genova. In occasione del quinto anniversario della terribile tragedia, il capo dello Stato ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, coscienza e visione. Con grande attenzione verso le responsabilità passate, attraverso un percorso di verità e giustizia, e uno sguardo verso il futuro.

Il monito di Mattarella

Il crollo del Ponte Morandi di Genova – ha esordito il capo dello Stato - è «una vicenda che interpella la coscienza di tutto il Paese, nel rapporto con l'imponente patrimonio di infrastrutture realizzato nel dopoguerra e che ha accompagnato la modernizzazione dell'Italia. Un patrimonio la cui manutenzione e miglioramento sono responsabilità indeclinabili. La garanzia di mobilità in sicurezza è un ineludibile diritto dei cittadini” . Esattamente cinque anni fa, il 14 agosto del 2018 crollava l’intero sistema bilanciato della pila 9 del ponte Morandi, provocando 43 morti e 566 sfollati. Il processo , iniziato il 7 luglio 2020, vede 59 imputati. Tra questi ci sono dirigenti, funzionari e tecnici di Autostrade per l’Italia. Le accuse sono altrettanto gravi: omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissioni d’atti d’ufficio e non solo. La sentenza di primo grado, a meno di ulteriori ritardi, è attesa per il 2024. Ed è proprio sull’importanza di “fare giustizia” che il presidente della Repubblica è intervenuto.

"Il trascorrere del tempo – ha sottolineato Mattarella - non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni" . Nessun passo indietro sulle responsabilità su una vicenda che, purtroppo, ha ferito profondamente il nostro Paese. "Nel quinto anniversario del crollo – ha concluso il Capo dello Stato - con il suo tragico bilancio di vite umane annientate, con la profonda ferita inferta alla Città di Genova e alle coscienze di tutti gli italiani, la Repubblica rinnova e rafforza i sentimenti di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime e a quanti hanno visto sconvolgere la propria esistenza da una catastrofe tanto grave quanto inaccettabile".

Il ricordo di Meloni

Un messaggio di chiarezza e di verità è arrivato, nelle stesse ore, anche dal presidente del Consiglio. Giorgia Meloni, in occasione del quinto anniversario della tragedia, ha ribadito l’importanza di un iter processuale che faccia emergere “con chiarezza” la verità. "Nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi – questo il ricordo di Giorgia Meloni - si rinnova il dolore per le quarantatré vite spezzate in una tragedia che ha colpito al cuore Genova, la Liguria e l’Italia intera” . Gli interrogativi, purtroppo, rimangono e non sono pochi.

“Sono tante le domande poste da quella tragedia che sono ancora rimaste senza risposta – ha spiegato Meloni - La rabbia, il dolore, la sete di giustizia dei familiari delle vittime sono sentimenti sacrosanti e che meritano tutto il nostro rispetto. A chi il 14 agosto 2018 ha perso un figlio, un genitore, un caro - tutto -, rinnoviamo oggi le doverose scuse dello Stato per ciò che è successo, pur consapevoli che nessuna parola sarà mai sufficiente a lenire la sofferenza e placare il desiderio di giustizia" .