Pozzolo (Fn) denuncia: “Minacce social a me e alla mia famiglia”

“Preparati che tra poco qualcuno ti farà saltare in aria insieme alla tua famiglia, b…”. E’ la frase shock apparsa in un commento sotto il profilo del deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Emanuele Pozzolo, che aveva pubblicato la notizia dell’attentato a Berlino. A darne notizia una nota di FnV. “Il clima d’odio di certi personaggi ha un istigatore principale, che è la sinistra. Arrivare a minacciare me, mia moglie e i miei bambini pubblicamente è qualcosa di inaudito e che preoccupa profondamente. Sarebbe troppo aspettarsi la solidarietà bipartisan di tutti i partiti, ma almeno una riflessione doverosa sulla deriva di violenza di chi vorrebbe imbavagliare chiunque non la pensi come loro, arrivando, perfino, a dichiarare di volerli uccidere”, commenta Pozzolo nella nota.