Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l'incidente. Era positivo all'alcol test. "Farò ricorso"

Patente sospesa per un anno a Emanuele Pozzolo. È il provvedimento disposto dalla prefettura di Biella nei confronti del parlamentare che, all'inizio di giugno, era rimasto coinvolto in un incidente autonomo sulla superstrada Biella-Cossato, dal quale era uscito illeso.

Raddoppiata la sospensione minima di sei mesi

La prefettura ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dall'edizione locale de La Stampa, è stata confermata all'Ansa da fonti qualificate.

Positivo al controllo dell'etilometro

Dopo l'incidente, il deputato era risultato positivo al controllo con l'etilometro, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Oltre alla sospensione della patente, Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, dovrà sottoporsi anche a un controllo da parte della commissione medica.

Pozzolo: "Tante cose da chiarire, farò ricorso"

"Farò ricorso, è dal 7 di giugno che mi hanno tolto la patente... . Reputo ci siano molte cose da chiarire, come qualsiasi cittadino italiano comunque farò ricorso, perché come detto ci sono molte cose da chiarire".

Queste le prime parole di reazione rilasciate all'Adnkronos del deputato di Fn, Emanuele Pozzolo, commentando l'ordinanza della Procura di Biella

La versione di Pozzolo sull'incidente

Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e aveva attribuito l'uscita di strada al nubifragio che aveva interessato la zona.