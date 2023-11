"Squadrismo istituzionale". Landini e Bombardieri tirano dritto sullo sciopero generale

Nel bel mezzo del muro contro muro tra il capo della Cgil, Maurizio Landini, e il vicepremier Matteo Salvini, i tre sindacati si presentano clamorosamente divisi: Cgil e Uil da una parte, Cisl da un’altra. Le tre sigle separate in casa, dopo la decisione della Commissione di garanzia di bocciare lo “sciopero generale” voluto da Landini e compagni, si punzecchiano a vicenda. Il numero uno della Cgil è irremovibile: “Noi non ci fermiamo” . Il segretario generale della Cisl, dall’altro lato, è molto critico verso i colleghi: “Lo sciopero generale? Le regole sono chiare – spiega Luigi Sbarra - Non si può programmare a puntate ”.

I sindacati marciano divisi

Per Landini e soci lo scenario è sempre più preoccupante. Sullo sfondo, e sicuramente non da oggi, il sindacato italiano deve fare i conti con una perdita di credibilità (parallela alla perdita di iscritti) senza precedenti. Le cronache degli ultimi giorni sono un'ulteriore conferma di un trend negativo destinato solo a peggiorare. Prima la precettazione di Matto Salvini: un provvedimento per limitare dalle 9 alle 13 lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 17 novembre. Adesso arriva la frammentazione interna: la Cisl, guidata da Luigi Sbarra, si tiene a debita distanza dalle posizioni demagogiche di Cgil e Uil e passa all'attacco. I due leader Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri devono difendersi da una “fronda interna” estranea alla solita linea massimalista targata Cgil.

Il conflitto tra i sindacati e il governo, esordisce Luigi Sbarra ai microfoni di Radio Anch’io, “si poteva sicuramente evitare” . L’arte del compromesso e della mediazione, per usare un eufemismo, non è lo strumento più utilizzato dalle sigle sindacali. I due leader di Cgil e Uil, convocati dal ministro Salvini, hanno rimandato al mittente qualsiasi ipotesi di dialogo disertando l’incontro. E in mattinata, con sprezzo del ridicolo e del pericolo, il numero uno della Cgil ha confermato la sua presa di posizione: "Possono precettare finché gli pare - sostiene Landini ad Agorà su Rai 3 - noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati. Venerdì sarà una grande giornata di sciopero e mobilitazione". Una linea confermata, con toni ancora più aspri, dallo stesso Pierpaolo Bomabardieri: "Risponderemo ad un atto di squadrismo istituzionale con la partecipazione ad una grande manifestazione" . Insomma: nessun passo indietro anche di fronte alla precettazione. Con una piccola novità: la possibilità che lo "stop" non riguardi il settore dei trasporti. "Per quello che riguarda il settore dei trasporti - annunicia a stretto giro Landini - dovremo vedere adesso concretamente quelli che sono i provvedimenti e valutare sostanzialmente che cosa fare, senza voler mettere in difficoltà i lavoratori ".

Sbarra attacca Cgil e Uil

"La legislazione sull'esercizio e la regolazione del diritto di sciopero – entra nel merito Sbarra - è molto chiara. La legge fissa vincoli precisi per contemperare il diritto costituzionale allo sciopero con quello delle persone a usufruire dei diritti essenziali" . E la decisione della Commissione di garanzia non è per nulla campata per aria. Tutt’altro: “C’è un'interpretazione della commissione secondo cui non essendo uno sciopero convocato dalle tre grandi sigle confederali – spiega il leader della Cisl - ed essendo spalmato su più giornate, non può vedervi applicata alcuna deroga" . Una posizione confermata dal Garante degli scioperi, Paola Bellocchi, davanti alla commissione trasporti della Camera: "Abbiamo esplorato tutte le possibilità interpretative - spiega Bellocchi - e ci è sembrato che i presupposti per uno sciopero generale non ricorressero. Lo sciopero generale nazionale infatti deve riguardare la generalità delle categorie - continua - mentre questo caso era una proclamazione chiusa perché conteneva un elenco di settori esclusi dal contrasto alla manovra del governo" . Se si fosse deciso altrimenti, questo il paradosso evidenziato dalla Bellocchi, "a partire da domani ogni confederazione farebbe uno sciopero generale alla carta" .