Un produttore: "Ministro Salvini, salviamo il vino"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ministro Salvini, per la vigilia di Natale avevo trenta invitati a casa. Mi sono preoccupato di scegliere il miglior vino San Severo Dop della nostra cantina e ho comprato da un amico lo spumante classico prodotto con le uve ottenute dai vigneti di questo territorio al nord della Puglia.

Purtroppo i miei ospiti, dovendo utilizzare l'auto per il rientro dopo il cenone, hanno bevuto solo acqua per timore delle gravi sanzioni previste per chi beve un bicchiere di vino e una coppa di spumante.

Signor Ministro, veramente lei pensa che le cause degli incidenti siano imputabili al vino, se bevuto moderatamente? Il nuovo codice stradale in un sol colpo cancella millenni di storia conviviale e mette in serio rischio migliaia di posti di lavoro.

Ci sono tante trasmissioni che si cimentano a dire tutto il male possibile sul vino, senza mai parlare degli effetti negativi delle tante altre bevande che ci offrono le multinazionali, ci voleva anche il nuovo codice della strada a criminalizzare il piacere di un bicchier di vino?

Ho sempre ascoltato il tg che parla delle stragi di giovani del sabato sera, ma non ho mai sentito parlare di stragi dopo un pranzo al ristorante.

Sarei curioso di sapere il pensiero in merito, del presidente Zaia e di tanti altri presidenti di regione che tengono al proprio territorio e alla loro tradizione enologica.

Certo alla luce della nuova legge, resterà solo un sogno il «Libiam ne' lieti calici». Probabilmente Verdi se fosse vivo oggi dovrebbe pensare a qualche mistura analcolica per le sue musiche, ma assolutamente no, non potrebbe più immaginare un bicchier di vino, frutto del sapiente lavoro del contadino e della cura dei cantinieri, perché oggi non è più consentito.

La nuova legge demonizza il vino e poco importa se ristoratori, agenti, aziende vinicole, contadini e tutto l'indotto saltano in aria.

Un bicchiere di vino non mina la sicurezza stradale!

La prego, da buon Ministro, consideri le conseguenze!

*L'Antica Cantina di San Severo