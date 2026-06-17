Nel loro mondo capovolto di tasse e censura, dove vietano i libri ai festival come i fascisti ma pretendono la patente antifascista da chi li espone, succede di tutto. Cacciano gli ebrei dal Pride per sfilare coi fan dei terroristi di Hamas, gente che i gay li impicca. Sfottono il governo per i treni, ma a sabotare i binari sono gli anarchici che sfilano col campo largo. E comunque, i treni facevano più ritardo col Pd. È l'universo immortalato nella foto-farsa dei progressisti Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: quattro nemici al bar in guerra fra loro per la leadership, che fingono di scrivere il programma e si scattano selfie da social. Matteo Renzi si guarda bene dall'esserci: un po' lo schifano (e infatti in serata Conte ha definito l'alleanza con lui «non scontata» e «un'accozzaglia»), ma in fondo si vergogna pure lui di stare là in mezzo. Tanto che l'arcinemico Calenda non perde occasione per sbertucciarlo: «S'è nascosto sotto il tavolo?». Per nulla nascosta è invece Ilaria Salis, armata del solito martello per picchiare duro sull'architrave della sedicente alternativa a Giorgia Meloni (che intanto a Bruxelles incassa la svolta sui migranti col modello Albania, facendo sbavare d'invidia un Macron ormai condannato dai suoi papocchi). È proprio la Salis a dettare la linea del programma commentando la foto sui social: «diritto alla casa». Che tradotto non significa certo comprarla o affittarla, ma occuparla. Magari piazzandoci dentro il compagno spacciato per assistente Ue.

Perché la sintesi è questa: il loro piano è prendersi casa vostra, svenarvi pur di renderla green e metterci sopra la patrimoniale. Con tutto il rispetto per l'alternanza democratica, io mi chiudo a doppia mandata nel tinello.