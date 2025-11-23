Regionali, affluenza all'8,9%: calo di 3,7 punti | Tutti i dati

Stenta a decollare l'affluenza alle Regionali in Veneto, Campania e Puglia. La media delle tre consultazioni alle 12 si è attesta intorno all'8,9%.

Campania: alle 12 affluenza all'8,25%

Alle 12 in Campania i votanti sono stato l'8,25%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale per il rinnovo degli organi regionali (Giunta e Consiglio) quando, al momento della stessa rilevazione, l'affluenza era stata del 12,62%. Alle 12 a Napoli, città capoluogo di regione, l'affluenza è stata dell'8,22% sugli aventi diritto (762.493 votanti). Alle precedenti elezioni, nel 2020, l'affluenza era stata del 10,39%. In entrambe le tornate, quella precedente e quella in corso, era possibile votare domenica e lunedì.

Puglia: alle 12 affluenza all'8,52%

In Puglia numeri simili con l'affluenza all'8,52%, in calo rispetto alla precedente tornata in cui era stata del 11,29%. Alle 12 a Bari, città capoluogo di regione, l'affluenza è stata del 9%. Cinque anni fa era invece stata del 12,95%.

Veneto: alle 12 affluenza all'10,09%

Meglio in Veneto dove i votanti sono stati il 10,09%, alle elezioni precedenti avevano il 14,75% degli aventi diritto. Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto i dati sull'affluenza alle urne alle ore 12. Hanno votato 21.

908 elettori su 201.806 aventi diritto, pari al 10,85%. I prossimi aggiornamenti sull'affluenza saranno diffusi oggi, domenica 23 novembre, alle ore 19 e alle 23, e lunedì 24 novembre alle ore 15 in concomitanza con la chiusura dei seggi.