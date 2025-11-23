Lo sfogo di Alessia Marcuzzi, Can Yaman maschio sigma, Selvaggia Lucarelli e le voci sull'addio a Ballando

Weekend tempo di gossip. C'è chi fa confessioni private sui social (Chiara Nasti), chi si toglie qualche sassolino dalla scarpa (Alessia Marcuzzi), chi rifiuta l'etichetta di "maschio alfa" (Can Yaman) e chi, invece, commenta stizzita l'ultima indiscrezione su Selvaggia Lucarelli (Milly Carlucci).

Chiara Nasti e la crisi con Zaccagni: "La famiglia del Mulino Bianco? Vi prendono in giro"

Dopo un matrimonio e due figli Chiara Nasti ha detto "no" alla terza gravidanza. Vista l'insistenza dei suoi numerosi fan, l'influencer partenopea ha dato una risposta definitiva ai più curiosi. "A me non piace la gravidanza ", ha chiarito nelle storie del suo account Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower: " Ne ho già due... e siamo già troppi. Non amo la famiglia numerosa, anzi io e mio marito non vediamo l'ora di essere più liberi per concentrarci più sulla coppia" . A proposito di amore e matrimonio, invece, Nasti ha rivelato di avere vissuto una crisi con il marito, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni, ma di non averla sbandierata ai quattro venti: " Chi fa vedere la famiglia del Mulino Bianco vi prende in giro. Però tutto sommato ci amiamo molto ". Insomma, non è tutto oro ciò che luccica sui social network.

Alessia Marcuzzi, lo sfogo: "Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi ma non è vero"

Da protagonista in tv con il reality game The Traitors Italia a donna-copertina su Chi, Alessia Marcuzzi è il personaggio del momento. Ma se nel lavoro le cose vanno a gonfie vele, in amore la conduttrice vive ancora un momento di stallo. Sarà per i pregiudizi di cui si è sentita "vittima" per molto tempo? " Dicono sempre che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi, ma in realtà i figli sono due e i padri pure. Le mie storie importanti si contano sulle dita di una mano", si è sfogata su Chi Marcuzzi, parlando di amore e relazioni: "Oggi ho una consapevolezza diversa rispetto a qualche anno fa, valuto le mie scelte su chi frequentare in base ad altri aspetti ed esigenze. Adesso ho bisogno di altro, oltre al battito del cuore. Cerco la complicità, la condivisione, la curiosità. Cerco ciò che mi fa stare bene. E, prima di uscire allo scoperto, di fare un passo, voglio essere sicura. Non mi sono mai esposta con qualcuno che non mi interessasse così tanto". Sarà per questo che, al momento, all'orizzonte non si vedono fidanzati.

Can Yaman maschio sigma: "La bellezza la sfrutto per il mio lavoro"

In attesa di vederlo in televisione nei panni di Sandokan Can Yaman è tornato protagonista anche sulle prime pagine delle riviste per parlare proprio del suo ruolo nei panni della tigre di Mompracem. Sulle pagine di Vanity Fair Can ha detto di non essersi ispirato a Kabir Bedi per interpretare Sandokan e di avergli dato una connotazione diversa: " Sandokan è un uomo sigma non alfa e in questo somiglio molto a lui. A guardarmi potrei sembrare il classico maschio alfa, ma in realtà sono l'opposto. Non ho bisogno di dimostrare nulla, non vivo di competizione e aggressività. Mi interessa molto di più la calma e la gentilezza". In quanto a bellezza, invece, Yaman è consapevole di non potersi nascondere: "E' qualcosa a cui non penso ma la sfrutto per il mio mestiere, certo: ho iniziato a lavorare grazie alla mia faccia, ma non mi fido della bellezza, può anche diventare un ostacolo" .

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? Milly Carlucci: "Se andasse via rimarrei delusa"

L'ultima indiscrezione circolata su Selvaggia Lucarelli ha fatto decisamente indispettire Milly Carlucci. Sulle pagine di Gente si è parlato di un possibile passaggio del giudice dalla Rai a Mediaset ("Si dice che abbia già un contratto in tasca") e la conduttrice non l'ha presa bene. " Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via tu saresti contento? ", si è sfogata Milly nell'intervista rilasciata allo stesso settimanale che ha diffuso i rumors. A detta di Carlucci, però, l'addio non è contemplato: " Io, insieme a tutto il team di Ballando con le Stelle, abbiamo sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti: dai social, dall’azienda e da chiunque.

L'abbiamo fatto perché stimiamo la sua intelligenza ed è stata una nostra personale scommessa. Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l'avrebbe detto". E se accadesse non vogliamo immaginare la reazione della conduttrice.