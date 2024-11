Regionali, in Emilia Romagna avanti il centrosinistra. Affluenza sotto il 47%

Elena Ugolini (centrodestra) e Michele De Pascale (coalizione di sinistra)

Ascolta ora 00:00 00:00

Seggi chiusi e spogli in corso in Emilia Romagna per il rinnovo del Consiglio regionale. L'uscita di Stefano Bonaccini, eletto al parlamento europeo, ha aperto la corsa alla poltrona di presidente della Regione, per la quale i due candidati principali sono stati Michele De Pascale, sostenuto dalla coalizione della sinistra, ed Elena Ugolini, sostenuta dal centrodestra. L'affluenza è stata inferiore alle precedenti tornate elettorali, il che preoccupa entrambi i comitati. Alla chiusura dei seggi di domenica si è fermata al 36,10%. Tra chi ha votato nella seconda giornata di urne aperte c'è Elly Schlein, che ha dato in suo voto nel seggio 99 del capoluogo. Alla chiusura definitiva dei seggi l'affluenza si è fermata sotto il 46,21%. Nelle 4.529 sezioni ha votato più del 21% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale, quando votò il 67,67%

I primi exit poll confermano le previsioni della vigilia, con De Pascale in testa su Ugolini. Le prime stime del Consorzio Opinio per Rai danno il candidato del centrosinistra avanti con una forbice del 53-57%. Segue la candidata del centrodestra Elena Ugolini al 39-43%.

Lo scrutino avanza molto lentamente in Emilia Romagna e secondo la prima proiezione realizzata da Opinio per la Rai, con un campione di appena il 7% de Pascale otterrebbe ildelle preferenze mentre Ugolini si fermerebbe al

Articolo in aggiornamento