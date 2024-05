"Reintrodurre la leva", "Non nelle Forze Armate". Il botta e risposta tra Salvini e Crosetto

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Guido Crosetto sulla proposta della Lega di tornare al servizio di leva obbligatorio in Italia. Nel giorno del raduno degli alpini a Vicenza, il vicepremier ha rilanciato l'idea mai sopita di ripristinare la "naja" per i giovani italiani, che vedrebbe l'obbligatorietà sia maschile che femminile, una novità nel nostro Paese. " La Lega ha quasi concluso la stesura di un progetto di legge per reintrodurre una leva universale, sei mesi obbligatorio per ragazzi e ragazze, a servizio della comunità, su base regionale ", ha spiegato il ministro dell'Interno e dei Trasporti.

Dall'anticipazione appare come un progetto ben distante rispetto a quello che, fino a poco meno di 20 anni fa, obbligava i maggiorenni, dopo il diploma, a partire militari per almeno un anno. " Una volta uno di Palermo andava a Udine e viceversa dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa. Spero che anche la altre forze politiche appoggino la proposta ", ha spiegato ancora il vicepremier.

" È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa ", ha spiegato il ministro Salvini, che non ha menzionato il comparto della difesa e della sicurezza nazionale. Ed è proprio il ministro Guido Crosetto a replicare al segretario della Lega, precisando come il progetto non possa essere esteso alle Forze Armate: " non possono essere pensate come un luogo per educare i giovani, cosa che deve essere fatta dalla famiglia e dalla scuola ". I corpi di difesa dello Stato, prosegue il titolare del dicastero della Difesa, " servono per fare professionisti, che difendono le istituzioni e la pace. Il servizio civile universale non è una cosa che riguarda le forze armate ".

Quello proposto da Salvini sarebbe un servizio di leva "alleggerito" presso i corpi civili, nei quali i giovani per 6 mesi presterebbero servizio di assistenza, per entrare in contatto con le realtà più disparate del territori.

Una proposta che farà bene alle nuove generazioni, futuro del Paese, a cui abbiamo il dovere di trasmettere i valori della solidarietà, del coraggio e l'amore per l'Italia e i nostri territori come ci insegnano anche oggi i nostri Alpini nel giorno della loro festa a Vicenza

", ha dichiarato Eugenio Zoffili deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa, titolare della prima firma sul decreto.