Retribuzioni e previdenza, il piano del centrodestra per le forze dell’ordine: “Priorità assoluta”

Il confronto per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa per il triennio in corso è ormai alle battute finali, segnando una svolta che potrebbe ridefinire le tempistiche storiche delle trattative per il settore. Per la prima volta, infatti, l'accordo potrebbe essere siglato prima della sua naturale scadenza: sarebbe un traguardo inedito per le donne e gli uomini in divisa e a fare il punto sulla situazione è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, che rivendica il ruolo centrale di Forza Italia nella tutela delle forze dell'ordine e delle Forze Armate, indicando chiaramente i prossimi passi economici.

Silvio Berlusconi ha avuto da sempre a cuore tutte le divise di questo Paese e la sua particolare attenzione nei loro confronti, che si ritrova in tutto il centrodestra, emerge dalle parole di Gasparri, il quale ha sottolineato che per il suo partito è “fondamentale, accanto all’impiego di risorse per il rinnovo del contratto con l’adeguamento delle retribuzioni per tutto il nostro popolo in divisa, affrontare nuovamente il tema della previdenza dedicata. I sistemi previdenziali impongono questa scelta”. Il presidente della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato si è speso personalmente in tal senso “negli anni passati perché fosse istituita una specifica voce nel bilancio dello Stato per questa esigenza. Ora occorre garantire lo stanziamento di risorse adeguate, che, nell'arco dei prossimi anni, possano garantire un pieno funzionamento di questo strumento, fondamentale per garantire il futuro del personale. È un tema che si aggiunge al confronto contrattuale, lo completa e offre una risposta giustamente sollecitata da tanti rappresentanti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate”.

Forza Italia, sul solco del suo fondatore, “si è resa interprete, anche negli anni passati, di questa esigenza, connessa alla specificità del comparto, stabilità grazie a noi per legge, e dai mutati sistemi di calcolo previdenziali. Per noi è una assoluta priorità, di cui ci stiamo facendo interpreti a tutti i livelli parlamentari, politici e di governo. La previdenza dedicata è un tassello fondamentale per dare sostegno a chi garantisce in patria e all'estero la sicurezza degli italiani. Si tratta di un impegno che va garantito fin d'ora in vista dei prossimi interventi economici del governo”. Si tratta di una scelta, ha concluso, “pienamente compatibile con le decisioni riguardanti gli investimenti per la sicurezza e la difesa e di cui c’è forte consapevolezza da parte di vari livelli di governo, attenti al tema. La tutela del personale è elemento essenziale di questa politica. E dimostra come le risorse vengano spese in primo luogo per migliorare le condizioni di vita di chi ci difende”.

Con questo asse tra via dell'Umiltà e i ministeri chiave, il centrodestra si dimostra ancora una volta vicino a questo comparto strategico, confermando con i fatti lo storico supporto di questo governo a chi, ogni giorno, rischia la vita per la sicurezza della Nazione.