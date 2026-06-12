Il ricordo azzurro. Stasera lo speciale sulle reti Mediaset

Tre anni senza Silvio e Forza Italia non vuole «commemorarlo», solo perché lo sente presente. «A lui, che era così solare - dice la deputata azzurra Rita Dalla Chiesa al Giornale - non sarebbe piaciuto, perché il presidente c'è sempre, come ieri sera (mercoledì ndr) a tenere la mano in testa a Pier Silvio. Noi esistiamo grazie a lui. Bravissimo è stato Antonio Tajani a tenere insieme il partito dopo la sua scomparsa e la riconoscenza dovrebbe essere il filo conduttore di FI». Oggi gli azzurri hanno preparato un video celebrativo con i messaggi più importanti del Cavaliere e dei post per i social media, con i messaggi del partito e le testimonianze personali per celebrare il fondatore, che rimane nel simbolo l'unico presidente. E Mediaset gli rende omaggio con «Caro Presidente, ti racconto», uno speciale in onda stasera su tutte le reti con un dialogo tra Toni Capuozzo e il Cavaliere. Più che il dolore, si vuole celebrare l'ottimismo, lo sguardo al futuro, la fiducia nell'avere «il sole in tasca», come diceva. È il modo in cui vuole ricordarlo anche la famiglia, che sceglie la discrezione e l'intimità in quest'occasione. Un omaggio dall'estero viene dal ministro degli Esteri di Tel Aviv Gideon Sa'ar, che ricorda in un video la visita nel suo Paese di «un leader innovativo e un vero amico di Israele». Alla Camera Rita Dalla Chiesa ieri voleva parlare di lui, ma il putiferio per l'attacco del 5Stelle Francesco Silvestri alla premier Giorgia Meloni l'ha impedito. La figlia del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia, confessa di sentire la famiglia Berlusconi come una parte della sua. «Spesso - dice - mi trovo a pensare che la vita mi ha dato delle tranvate sui denti, ma in cambio mi ha dato l'opportunità di fare delle cose belle, anche grazie al presidente, che ho conosciuto per 40 anni».

Per il capogruppo dei deputati Enrico Costa, «ricordarlo è trasformare la sua eredità in azione politica quotidiana». Dice il portavoce Raffaele Nevi: «Ci ha insegnato soprattutto che si deve lottare per i valori e le idee in cui si crede».