"Riedizione del metodo Boffo", "Rispondano dei legami con gli islamisti". M5s ancora all'attacco di Cerno

Il Movimento 5 Stelle prosegue nella sua campagna contro il direttore de il Giornale Tommaso Cerno e contro il quotidiano. Il tema è sempre lo stesso da parte del partito di Giuseppe Conte: la strenua difesa di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci su Rai Tre la domenica sera. Il M5s sta provando da settimane a mettere in discussione la presenza del direttore su Rai Uno, dove è parte integrante dell'edizione in corso di Domenica In quasi come "punizione" per aver osato approfondire il metodo usato dal programma per le sue inchieste.

" Il direttore del 'Giornale' di Angelucci, Tommaso Cerno, pagato dalla Rai, ieri a Udine nel corso di un’intervista con il ministro della Giustizia Nordio è tornato ad attaccare 'Report'. Lo ha fatto, peraltro, deformando la realtà, accusando la trasmissione di Sigfrido Ranucci di aver addebitato al Governo Meloni l’installazione di un software spia nei circa 40mila computer dell’amministrazione giustizia ", dichiarano gli esponenti del partito pentastellato che fanno parte della Commissione di Vigilanza Rai. " Basta leggere i post pubblicati sulla pagina Facebook di 'Report' per scoprire che, semmai, all’attuale esecutivo viene addebitata l’inazione dopo che, nel 2024, un’importante Procura ha sollevato il caso. Ci chiediamo nuovamente se è ammissibile che un giornalista che lavora in Rai, seppur da esterno, possa permettersi più e più volte di denigrare pubblicamente una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico ", proseguono nel loro intervento.