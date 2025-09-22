Calabria: Occhiuto inchioda Tridico. Ecco l'ultima gaffe

Da quando Pasquale Tridico è diventato il candidato del centrosinistra per corsa alla presidenza della Regione Calabria, la gaffe è sempre dietro l’angolo. Finora i sondaggi e le ultime analisi danno Roberto Occhiuto - presidente uscente e candidato del centrodestra - in netto vantaggio rispetto allo sfidante del campo largo e i motivi sono presto detti. Le brutte figure collezionate negli ultimi giorni non sono bastate. Sui social, infatti, sta girando un nuovo video di Tridico che, come spesso accade ultimamente, dimostra di non conoscere perfettamente la Regione per la quale si candida alla presidenza.

Durante un incontro faccia a faccia con il suo competitor, l'ex presidente dell'Inps cade nel tranello teso dall’avversario. "Sai dov'è la grotta del Romito? Dov'è?", gli chiede a bruciapelo il forzista. Il silenzio imbarazzato da Tridico vale più di mille parole. "A Papasidero, non lo sai", continua il governatore mentre le telecamere del TgR Calabria inquadrano la faccia sconvolta dell’ex numero uno della previdenza.

Non è la prima volta che Pasquale Tridico cade in queste gaffe tanto assurde quanto rivelatrici. Diversi giorni fa ha confuso il nome della città Bagnara Calabra con Bagnaro Calabro. Uno strafalcione da penna rossa e bocciatura istantanea che potrebbe costargli caro.

Negli ultimi giorni, invece, l’europarlamentare grillino ha provato a rilanciare un video – vecchio di cinque anni – per convincere i calabresi a stare dalla sua parte. Il contenuto online, che vede protagonista Paolo Liguori, si riferisce a tutt’altro e con le prossime elezioni regionali non ha nulla a che vedere.