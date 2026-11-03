Sala e Calabresi all’ultimo stadio

«Trovo bizzarro che Mario Calabresi, che dovrà farsi appoggiare da una parte politica», leggi il Pd, «ponga dubbi su una decisione presa recentemente». Il primo affondo del sindaco Beppe Sala al giornalista che si candida alle primarie è «dal punto di vista politico». Giorni fa Calabresi, commentando i primi rendering del nuovo stadio di Milan e Inter, ha dichiarato che gli «piacerebbe che ci fossero due stadi, il Meazza con una nuova missione». Idea bocciata ripetutamente da Sala e dalla vicesindaca Pd e candidata alle primarie Anna Scavuzzo che ha portato in porto la delibera di vendita ai club, convincendo pure un gruppo di dem incerti fino all’ultimo, e ha criticato il possibile sfidante. «Ha ragione Scavuzzo - commenta Sala --. E il progetto San Siro non è una decisione mia e della vice ma del Consiglio».

Da qui, la «bizzarria politica» di contestare il provvedimento più tormentato della maggioranza ma alla fine condiviso con poche eccezioni dal Pd. Andando «nel merito», Sala puntualizza che «si parla in continuazione della rigenerazione. Significa realizzare qualcosa senza aumentare il volume costruito. Se il Meazza rimanesse, dove utilizzerebbero le squadre i diritti volumetrici» per realizzare ad esempio hotel, uffici, esercizi commerciali che fanno parte del progetto? «Dovrebbero costruire dove oggi immaginiamo del verde - provoca -? A Calabresi dico che la critica è legittimissima, però nel momento in cui si mette in discussione la decisione presa bisogna spiegare cosa si vuol fare o si fa solo confusione e non ne abbiamo bisogno». Aggiunge un avvertimento: «Ogni tanto guardo con preoccupazione la mia parte politica che si muove come se avessimo già vinto. Non è così, bisogna stare molto attenti perché l’elettorato milanese e nazionale è molto mobile e non c’è niente di scontato. Non servono opinioni ma proposte concrete, con i “mi piacerebbe che, sarebbe bello che” non si va da nessuna parte. Apprezzo che Calabresi si sia fatto avanti però ho il dovere di far sì che la campagna sia orientata alle proposte concrete e non agli slogan». Il progetto firmato Foster+Manica gli sembra «buono, la priorità per me è proceda nei tempi per non far perdere a Milano gli Europei 2032, sarebbe una disdetta. Con uno stadio bello forse si può ambire a anche alla finale». Sul nome «Generali Stadium» già annunciato osserva che «gli stadi nel mondo ormai sono tutti sponsorizzati. E avendo esperienza nel mondo del business, se Generali contribuisse da subito, non lo so, vorrebbe che il nome fosse mostrato già da ora».

Calabresi strizza l’occhio ad ambientalisti e nostalgici del Meazza ma il Pd Alessandro Giungi che ha bocciato il nuovo stadio lo contesta: «É sconcerta sentire che sposa la proposta di Ignazio La Russa di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza.

Non migliora l’impatto ambientale e i fondi manterrebbero la possibilità di edificare comunque i diritti volumetrici». Anche il Pd Pierfrancesco Majorino, in campo per le primarie, bocciai due stadi (e Calabresi). Ipotesi che anche per Avs «non regge».