Sala: "Di Pietro sindaco di Milano? Un po' mi fa piacere"

Antonio Di Pietro sindaco di Milano? L’idea lanciata al centrodestra dalla senatrice FdI ed ex ministro Daniela Santanchè di candidare l’ex pm di Mani Pulite per la poltrona di Palazzo Marino non dispiace al sindaco Beppe Sala. «Politicamente faccio fatica a giudicare, perchP è parecchio che se ne occupa attivamente- premette - però io ritengo Di Pietro, con cui un rapporto anche se non costante, un galantuomo, quindi un po’ mi fa piacere. Dopodichè, vediamo quello che succede, lo scenario è poco chiaro».

Anche nel campo politico del centrodestra dove tra la vicesindaco Pd Anna Scavuzzo, l’assessore Emmanuel Conte, l’attivista Tommaso Goisis e l’assessore del Municipio 1 Lorenzo Pacini già scesi in campo e il giornalista Mario Calabresi e il capogruppo lombardo del Pd Pierfrancesco Majorino, vicinissimo a Schlein, in rampa di lancio, il campo si sta facendo affollato. «Ci sarà confusione finché non si capisce, da una parte dall'altra, quale sarà il processo di definizione del candidato - sostiene Sala -. Nel centrosinistra dobbiamo il punto è capire se fare le primarie a meno che non si trovi un candidato che mette d’accordo tutti oppure, al contrario» buttarsi «sulla ricerca di un candidato comune e se non si trova passare ai gazebo. É una differenza sottile ma sostanziale. Credo che i partiti debbano partire da questo ragionamento».

«Vittoria sicura» se scendesse in campo la campionessa di sci Federica Brignone, a cui in mattinata il sindaco Beppe Sala ha consegnato l’Ambrogino d’Oro, la più alta onorificenza della città. Ma ovviamente è solo una battuta.