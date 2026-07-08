Salis cerca l’asse con la sinistra anti-Trump: incontro a New York con lo staff di Mamdani

La missione americana della sindaca Silvia Salis si chiude con un incontro politico dal sapore molto chiaro. A New York, dove una delegazione del Comune di Genova è arrivata in occasione dell’approdo dell’Amerigo Vespucci sul fiume Hudson per le celebrazioni del 250/mo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, la prima cittadina è stata ricevuta nella sede del Comune dall’assessore alle Relazioni internazionali Ana Maria Archila e da alcuni rappresentanti dello staff del sindaco Zohran Mamdani, simbolo dell’opposizione progressista a Donald Trump.

Più che un semplice appuntamento istituzionale, l’incontro è sembrato confermare l’impronta politica che Salis intende dare alla nuova amministrazione genovese: dialogo privilegiato con le sinistre urbane, attenzione ai modelli progressisti e un’agenda fatta di città dei 15 minuti, salario minimo, grandi eventi accessibili e politiche sociali. "Un confronto stimolante che ha dato vita a un fruttuoso scambio di idee tra due amministrazioni giovani e progressiste, permettendoci di avviare una preziosa relazione che proseguirà certamente nel tempo", le parole della Salis: "Il Comune di New York ha mostrato particolare interesse alla visione della 'città dei 15 minuti' che stiamo cercando di realizzare a Genova e al progetto 'Sport Senior'".

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La Salis ha poi aggiunto: "Dal canto nostro abbiamo chiesto dettagli sul progetto lanciato dal sindaco Mamdani del primo supermercato a prezzi calmierati. Altri punti di contatto hanno riguardato il salario minimo, la volontà di rendere alla portata di tutti i grandi eventi altrimenti sempre più riservati a chi può permettersi di pagare biglietti di ingresso onerosi e la difficoltà a ricevere finanziamenti nazionali a causa delle differenze politiche con il governo centrale. Ringrazio l'assessora Ana Maria Archila e lo staff del sindaco Zohran Mamdani per l'interesse e la disponibilità dimostrati".

Resta da capire quanto questo asse internazionale, carico di suggestioni ideologiche, possa tradursi in risultati concreti per Genova. Per ora, più che un’intesa amministrativa, sembra soprattutto la