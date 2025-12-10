Salvini dopo "Oi vita mia": "Era da tempo che non mi emozionavo per un film"

Un Matteo Salvini molto soddisfatto quello uscito dalla sala del cinema dopo aver assistito all'ultimo film di Pio e Amedeo, Oi vita mia. Il vicepremier ha postato sui social una foto dei biglietti, con tanto di commento entusiasta.

Il film in questione è uscito nelle sale lo scorso 27 novembre. Si tratta una commedia basata sul tema dell'incontro tra generazioni. I due comici foggiani - Pio e Amedeo - hanno lavorato a questa opera vestendo i panni di attori, ma anche di registi. Il risultato è stato un film molto apprezzato dal pubblico italiano, ottenendo un grande successo al botteghino. La pellicola ha registrato un incasso complessivo di quasi 5 milioni di euro.

Di sicuro Oi vita mia è piaciuto tantissimo al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, tanto che ha deciso di condividere il suo pensiero con i follower. "Sono appena uscito dal cinema. Era tempo che non ridevo, sorridevo, mi emozionavo e piangevo per un film ", ha scritto Salvini su X. " Grazie a Pio e Amedeo (e a Lino Banfi), il loro 'Oi vita mia' è davvero tanta roba ", ha concluso. Pare inoltre che il leader della Lega sia andato direttamente a congratularsi con Pio e Amedeo, lasciando un commento anche sul loro profilo ufficiale.

Ovviamente non sono mancati i soliti commenti negativi sotto il post del vicepremier. Salvini è stato criticato per aver parlato di un argomento così frivolo. Ci sono stati così commenti come: " Non avevamo dubbi che uno del tuo livello potesse trovare affinità con Pio e Amedeo" , "Il livello culturale del governo: Pio e Amedeo ", " I riferimenti culturali delle destre… siamo a cavallo, povera la mia Italia ". Non sono mancati, comunque, anche commenti a favore di Salvini. Questi utenti hanno cercato di far capire agli altri che non c'è proprio nulla di male nell'andare a vedere una commedia.

"Tutti intellettualoni da cinema d'essai che commentano. Ma andate tutti a ca**re scemi di guerra. La vita è fatta anche di momenti cosi, leggeri, spensierati, altrimenti sai che pa*le!".

Di certo non intacca la capacità di un ministro di fare il proprio dovere.