Sara Kelany: “Così l’integralismo prova a insinuarsi dentro le istituzioni”

«Non possiamo consentire che ci siano episodi di separatismo religioso in cui non si applica il diritto italiano, ma la legge coranica». La deputata Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, a pochi giorni dal convegno «Nessuna resti nascosta - La sfida delle donne al velo integrale», spiega la ratio della proposta di legge di Fratelli d’Italia contro il fondamentalismo religioso.

In Italia esiste il rischio che un islam politico possa introdurre la Sharia nel nostro ordinamento?

«È già successo a Padova, dove è stata creata una camera arbitrale in cui si applica la Sharia».

E, in questo contesto, una lista islamica alleata si è presentata alle ultime elezioni comunali a Venezia in alleanza col centrosinistra. Come giudica la saldatura tra la sinistra italiana e l’islam politico?

«Da una parte intravedo la volontà dell’Islam radicale di insinuarsi nelle istituzioni, dall’altra la volontà della sinistra di cavalcare questo fenomeno per ottenere voti. Arrendersi a questa dinamica è pericolosissimo. La sinistra si è resa strumento per la penetrazione dell’islam, anche radicale, all’interno dei nostri confini per un mero e squallido tornaconto elettorale perché, non avendo consensi, chiede al mondo musulmano di fare ciò che gli italiani non sono più disposti a fare: votarli».

È per questo che l’opposizione contesta questa proposta di legge?

«Sì, altrimenti non saprei spiegarmi come si fa ad essere contro una legge che non solo vieta il velo integrale in tutti i luoghi pubblici, ma aumenta le pene per i matrimoni combinati e introduce il reato di certificati di verginità prima del matrimonio, che è una pratica anche quella violenta e aberrante. Ci rendiamo conto che si tratta di principi universali che dovrebbero essere difesi da tutti? La verità è che la sinistra, ribadisco, per mero tornaconto elettorale, ha rinunciato a difendere valori e diritti universali come la parità di genere e l’integrità delle donne. La sinistra, pur di vincere, si tappa occhi e orecchie perché ha bisogno del voto dei musulmani e io trovo tutto questo molto abietto».

È quel che è successo anche in Michigan con la vittoria del democratico Abdul El-Sayed?

«Sì, rappresenta un pericolo e noi abbiamo il dovere di difendere l’Occidente non in quanto perimetro geografico, ma valoriale. Purtroppo la penetrazione di determinate realtà di natura islamica spesso rischia di mettere in pericolo i valori dell’Occidente ai quali noi dobbiamo rimanere fortemente ancorati. La nostra proposta di legge ha proprio lo scopo di mettere un argine invalicabile all’islam politico, ossia quello che si introduce all’interno delle istituzioni per sradicare il nostro sistema innanzitutto valoriale e poi anche ordinamentale».