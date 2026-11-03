Sardone: “Sconfessa i suoi? Spettacolo tragicomico”

«Uno spettacolo tragicomico». La vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, proposta dal partito come candidata sindaco del centrodestra, assiste allo scontro tutto interno alla sinistra sul nuovo stadio.

Il giornalista Mario Calabresi che è pronto a correre alle primarie ha copiato l’idea lanciata da tempo dal presidente FdI del Senato Ignazio La Russa di mantenere il Meazza accanto al nuovo stadio ma sa bene che la proposta (comunque in mano ai club) non passerebbe mai con una giunta di sinistra. E Sala trova «bizzarro che metta in dubbio una decisione presa recentemente dalla sua parte politica». Calabresi, sottolinea Sardone, «sconfessa la giunta pure sullo stadio, spiega che San Siro non deve essere abbattuto dopo che i suoi amici hanno deciso il contrario. Dall’altra parte c’è Pierfrancesco Majorino», il consigliere regionale Pd in campo per il dopo Sala, che «in versione green punta sui danni ambientali che causerebbe il nuovo impianto. Sala e la sua vicesindaco Scavuzzo, chiaramente imbarazzati, difendono invece le scelte fatte in consiglio.

Dallo stadio all’urbanistica, dal verde alla sicurezza, il centrosinistra è diviso su tutto, fa a gara a disconoscere Sala ma si candida a guidare ancora, dopo 15 annidi fallimenti, la capitale economica del Paese. Milano ha bisogno di unità, visione, entusiasmo». Anche il sottosegretario leghista Alessandro Morelli avvisa Calabresi che «i suoi compagni hanno già deciso, “non ha visto arrivare“ la scelta» provoca usando un modo di dire di Elly Schlein. L’indecisione dell’aspirante sindaco «è un segnale che cogliamo positivamente. Calabresi parla di salvare uno stadio intorno al quale ci sono già le ruspe, mentre noi abbiamo una candidata che conosce perfettamente la città e i suoi problemi e che saprà dimostrarlo in ogni occasione di confronto».

La Russa sui social ricorda che «non è da oggi ma da sempre che dice che il nuovo stadio di Inter e Milan è una cosa bellissima ma che contemporaneamente può restare in piedi San Siro, per far risparmiare alle società cento milioni dell’abbattimento e alla città il danno ecologico enorme che ne deriverebbe.

Vedo che per la prima volta Calabresi, magari candidato del Pd, dice: “Mah, in fin dei conti l’idea di La Russa sarebbe giusta“. Alt, questa è una visione tardiva, caro Calabresi e soprattutto se non vince il centrodestra lo sai benissimo che non riusciresti mai a convincere il tuo partito, la tua coalizione, tutti gli altri a venirti dietro e San Siro sarebbe inutilmente abbattuto». La Russa risponde anche a Sala che ripetutamente ha detto che il Meazza rimarrebbe vuoto: «Cosa fare a San Siro? Basterebbe lanciare una gara internazionale per tutte le possibilità che può avere una struttura come quella e sarebbero decine gli operatori disposti a gestirla, pagando alle società un canone annuo». Milano «ha diritto ad avere uno stadio moderno ed europeo che serve alla città e alle società, quindi viva il nuovo stadio che è un po’ algido ma mi è molto piaciuto - afferma La Russa - ma sono sicuro che quando sarà pronto faremo un accordo con le società per salvare il Meazza. Solo se vince il centrodestra un accordo è possibile», con i club che dovrebbero accettare «di spostare le cubature in un’altra zona».