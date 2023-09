"Scafista", "disumano", "ricattarorio": la sagra dell'insulto contro il governo

I cinquemila euro di "garanzia finanziaria" dei migranti previsti dal decreto del ministero dell'Interno sono immediatamente diventati un pretesto per scagliare pesanti attacchi nei confronti del governo. Aggressioni che non sono giunte solamente dalla sinistra - Partito Democratico in testa - che ha subito cominciato a sbraitare, sostenendo l'incompatibilità con la direttiva Ue sui rimpatri, ma anche di diversi giornalisti e commentatori.

Il Pd va su tutte le furie

Le protestano partono dal decreto attuativo del decreto Cutro che prevede l'introduzione di una clausola: mediante il pagamento di 4.938 euro, un richiedente asilo che arriva da un Paese ritenuto sicuro può attendere l'esito della procedura fuori dalle strutture dedicate (che non sono i Cpr). La cauzione, si precisa nel testo del decreto, " è prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi ". La ragione che sta alla base è quella di " scongiurare il pericolo di fuga ".

Il coro dei dem e dei suoi alleati è tutto costruito attorno all'aggettivo "disumano", termine utilizzato ogni volta in cui la soluzione individuata non è "porti aperti" per chiunque voglia entrare nel nostro territorio. In questo senso la Schlein non ha aspettato troppo tempo prima di parlare di " ulteriore crudeltà inumana di un governo forte coi deboli e debole coi forti ". Ma c'è anche chi ha pensato ben di andare oltre questo classico epiteto. Piero Fassino, reduce dalla recente figuraccia alla Camera dove mostrava il suo cedolino da 4.718 euro netti sostenendo che non fosse uno " stipendio d'oro ", parla di una " ennesima vergogna di un governo mosso solo da istinti repressivi e punitivi ". Per poi chiedersi: " Ma a quante follie dovremo ancora assistere prima che capiscano che devono cambiare strada? ". Non è stata da meno la sua collega di partito Rachele Scarpa: " Un governo di un Paese europeo non può in nessun modo arrivare a proporre un ricatto simile - sostiene la deputata dem -. Questa misura è la prova finale della assoluta arbitrarietà e dell'insensatezza che si cela dietro all'operazione Cpr del govern o".

Gli insulti al governo