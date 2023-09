"5mila euro per non entrare nei Cpr". La mossa del governo contro i migranti

Una novità per nulla irrilevante, sul fronte immigrazione, arriva dal nuovo decreto delegato per la gestione delle procedure accelerate di frontiera: ai migranti entrati irregolarmente nel nostro Paese che non vogliono essere rinchiusi nei Centri di permanenza e rimpatrio il governo Meloni prevede che vengano chiesti soldi come garanzia per vitto, alloggio e rimpatrio. Il tutto nell'attesa che si concluda il loro ricorso per ottenere il diritto d'asilo. È stato pubblicato, infatti, in Gazzetta ufficiale il decreto firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che include questo elemento sostanziale: un versamento di quasi 5mila euro nel caso in cui non intendano essere trattenuti in un Cpr fino all'esito dell'esame del loro ricorso contro il rigetto della domanda. Una modalità adottata per scoraggiare ulteriormente gli sbarchi sulle coste italiane.

La nuova normativa, del resto, era già stata precedentemente inclusa con il decreto Cutro, che prevedeva genericamente " un'apposita garanzia ", e demandava ad altro decreto ministeriale. Il testo fissa, nello specifico, l'importo a 4.938 euro (articolo 2) per il periodo massimo di trattenimento (ovvero quattro settimane). Il valore che per i ministri riguarda " la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi ", come stabilisce l'articolo 1. Più nel dettaglio, i migranti richiedenti asilo che saranno interessati dall'obbligo di questa garanzia sono quelli che non possiedono documenti di identità.