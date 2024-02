"Una sconfitta da cui imparare". Il centrodestra si compatta dopo il risultato in Sardegna

A diverse ore dalla sconfitta alle elezioni regionali per il candidato di centrodestra, Paolo Truzzu, la coalizione di governo si mostra unita a scapito delle illazioni circolate nelle ultime ore. " I dati disponibili sul voto in Sardegna consegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del centrosinistra Alessandra Todde sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu ", si legge nella nota diffusa da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Il voto disgiunto ha portato a un risultato molto particolare, per il quale i tre leader si dicono " rammaricati " per il fatto " che l'ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra, che sfiorano il 50% dei voti, non si sia tramutato anche in una vittoria per il candidato presidente ". Questa in Sardegna, hanno ammesso i leader, è " sconfitta sulla quale ragioneremo insieme per valutare i possibili errori commessi. Continueremo a lavorare imparando dalle nostre sconfitte come dalle nostre vittorie ".

Ovviamente, ha ribadito Tajani a margine della sesta riunione del Comitato di coordinamento dei ministri Italia-Croazia a Zagabria, sull'isola " non si è vinto, ne terremo conto ma questo non ha alcun effetto sulla tenuta del governo ". L'esecutivo guidato da Meloni, " andrà avanti e la collaborazione tra le forze di governo è più che positiva ". Spente tutte le illazioni circolate in queste ore da parte delle opposizioni, Tajani ha sottolineato, riferendosi agli alleati, che " lavoriamo benissimo insieme, siamo stati con Giorgia e Matteo, c'è un'intesa perfetta e anche se siamo leader di partiti diversi lavoriamo per rispettare l'impegno che insieme abbiamo preso con gli elettori ".