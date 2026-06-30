Scuola, Meloni: "Volevo fare l'interprete". Poi l'annuncio: "420 milioni per i nostri ragazzi all'estero"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'evento "Gli studenti italiani in Europa" organizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito per promuovere il potenziamento dell'apprendimento delle lingue. "Non ero prevista - esordisce la premier - però ci ho tenuto all'ultimo a venire per fare un saluto perché il ministro Valditara sa quanto io tenga all'iniziativa che è stata presentata oggi. Intanto voglio ringraziare tutti gli studenti, particolarmente i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti delle consulte. Sono ruoli che ho ampiamente ricoperto, ormai purtroppo diverso tempo fa, e so quanto sia entusiasmante, ma complesso. Mi è capitato di dire delle volte che poche cose mi hanno insegnato cosa fosse la politica come le assemblee studentesche. È una delle cose più complesse che si possano fare nella propria vita e quindi fate bene, perché quello che state facendo vi insegnerà molto, qualsiasi siano le scelte che farete nella vostra vita".

"Condivido con con voi un'esperienza di carattere personale - prosegue Meloni -. Io sono sempre stata una appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue, in realtà, è anche figlio delle mie passioni. Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi. Sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare e se non imparavo a parlare lo spagnolo, non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno".

"La mia passione per le lingue mi ha insegnato una cosa fondamentale - spiega la presidente del Consiglio - cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi, quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, e la frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il 'the cat is on the table'. Cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate".

420 milioni di fondi dall'Ue

"Parliamo del più importante programma di formazione linguistica e di mobilità internazionale che sia mai stato realizzato in Italia per gli studenti delle scuole superiori - afferma Meloni -. Un investimento da 420 milioni di euro di fondi strutturali europei che noi decidiamo di destinare a questa sfida. Sono risorse che vogliamo mettere a disposizione per consentire ad almeno 150.000 ragazzi e ragazze italiane di vivere un'esperienza che consideriamo particolarmente importante, soprattutto in questo tempo, e cioè trascorrere un periodo in un Paese europeo: un periodo di studio, un periodo di formazione, migliorare la propria capacità di parlare una lingua straniera, confrontarsi con una realtà diversa dalla propria. E significa per noi arricchire questa comunità - prosegue Meloni - perché quando questi ragazzi che parteciperanno al progetto torneranno indietro, porteranno con loro molto più di una lingua straniera meglio conosciuta, meglio parlata.

Porteranno nuove idee, nuove amicizie, una maggiore fiducia in loro stessi, uno sguardo più ampio sul mondo. Tutto questo sarà una ricchezza per loro certamente, ma lo sarà anche per i loro amici, lo sarà per le loro famiglie, lo sarà per le loro classi, lo sarà per l'Italia nel suo complesso".