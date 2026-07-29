‘Seguimi puoi salvarti’. Lo spot per la sicurezza nei luoghi pubblici

‘Seguimi puoi salvarti’. È questo lo slogan della campagna di comunicazione presentata da Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, nel corso di una conferenza stampa in cui è stato trasmesso anche lo spot che è in onda da oggi.

Uno spot per la sicurezza (Ufficio Stampa)

“La sicurezza nei luoghi pubblici e affollati risponde a criteri precisi e inderogabili che possono impedire incidenti gravi, che fanno la differenza tra la vita e la morte, come insegna quanto accaduto a Crans-Montana”, ha detto Barachini parlando della campagna di comunicazione istituzionale realizzata diffusa dal Die, su iniziativa del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno. Al momento si prevede una diffusione con diversi flight su tv e radio Rai, di cui il primo questa estate con oltre 70 passaggi in TV e Radio in un periodo molto denso di eventi. Sarà inoltre pubblicata sui social Meta in collaborazione tra Die e Vigili del fuoco.

Barachini ha rivolto un appello “a chi gestisce luoghi pubblici, ai tanti giovani per i quali è fondamentale prima di dare spazio al divertimento” per “non perdere mai di vista le uscite di emergenza e a cantanti che hanno un seguito fortissimo nei loro live”. Il sottosegretario ha fatto riferimento a “cantanti come Ultimo, ai quali - ha aggiunto - chiediamo di ricordare sempre ai loro fan di individuare subito le uscite di sicurezza, prima di vivere a pieno un concerto”.

Presente alla conferenza stampa anche Emanuele Prisco, sottosegretario all’Interno, che ha spiegato che “l’obiettivo è sensibilizzare tutti, e in particolare i più giovani, con un messaggio di divertimento responsabile per costruire una cultura della sicurezza”.Un impegno che, secondo il sottosegretario, è diventato “ancora più urgente” dopo “i fatti drammatici di Crans-Montana”.Prisco, poi, ha evidenziato: “Attraverso questa campagna il Ministero dell’Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco mettono a disposizione un patrimonio prezioso di competenze per prevenire i rischi negli ambienti affollati come di fronte alle emergenze naturali”. E ancora: “‘Seguimi, puoi salvarti’ è - ha concluso Prisco - lo slogan e l’invito a fidarsi del consiglio di chi ogni giorno difende la vita dei cittadini, affinché ci si possa divertire in sicurezza con una piccola attenzione e cura per la propria persona e per i propri amici”. Lo spot, infatti, indica i comportamenti da seguire nei luoghi pubblici affollati, come identificare le uscite di emergenza che devono essere lasciate sempre libere e, in caso di pericolo, allontanarsi usando il cellulare per chiamare i soccorsi.