La «gioiosa macchina da guerra» si era arresa, o quasi, al fatto che Silvio Berlusconi avrebbe vinto le elezioni. È questo l’assunto chiave per rileggere il 1994. Il clima, in quelle giornate convulse, fu animato soprattutto da un fattore: l’impennata del centrodestra nei sondaggi. Il leader di Forza Italia, introducendo pure l’uso strategico delle rilevazioni in campagna elettorale, si era affidato a Gianni Pilo e al suo Diakron, un istituto che, con anticipo, aveva fotografato l’esito: Forza Italia prima, con il 21% dei voti, e coalizione di centrodestra al governo. Numeri che, col passare dei mesi, trovarono riscontro anche nell’apparato fedele ad Achille Occhetto. In un contesto di scoramento, da sinistra, dati sulla batosta imminente alla mano, partirono due tentativi disperati: quello che ha avuto per protagonista l’ex presidente della commissione Antimafia Luciano Violante (le dichiarazioni rilasciate ad Augusto Minzolini su La Stampa su un’indagine a Catania su Marcello Dell’Utri) e il pezzo vergato da Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni su Repubblica, la polpetta avvelenata scivolata dalle mani di Gianni De Gennaro, con le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi. Due degli ultimi appigli per evitare l’inevitabile: il trionfo del Cav. Lo ha riconosciuto persino Adriano Sofri, che ieri sul Foglio ha ritenuto «infondata» e «illogica» la «pretesa così diffusa secondo cui De Gennaro trasmise le carte Cancemi per favorire Berlusconi e Dell’Utri: al contrario».

Nel ’94, mentre gli italiani si apprestavano alle urne, si diffondeva in maniera bipartisan la sensazione che qualcosa di non chiaro si stesse muovendo. Ancora oggi, parlando al telefono, Achille Occhetto, il grande sconfitto di quelle Politiche, si dice convinto che prima del voto sia entrata «in campo una forza poderosa, in cui si manifestò il ruolo opaco delle stragi e la loro funzione di voler coprire il vuoto politico». Occhetto aggiunge di «non essere in grado di dare interpretazioni» su chi sia stato favorito da quegli stratagemmi. «Quello che a me interessa - chiosa - è che ci fosse comunque una polpetta avvelenata e che fosse legata alla funzione avuta dallo stragismo». Certo, l’ex leader della «gioiosa macchina da guerra» si dice sicuro che «quel clima non abbia favorito la sinistra» ma al contempo evita di scadere nel contrario. L’ultimo segretario del Pci, che custodisce la memoria di quei giorni, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: «D’altro canto, che un’intera classe dirigente lontana da Berlusconi si fosse messa in moto lo dimostra la famosa frase di Gianni Agnelli, che da aristocratico disprezzava il leader di Forza Italia». Agnelli - ricorda Occhetto - disse: «Dobbiamo sostenerlo, perché se vince lui vinciamo tutti, se perde, perde da solo». La conferma che la vittoria del Cav fosse tanto probabile da spingere persino personaggi distanti dal berlusconismo al riposizionamento. Il senatore Maurizio Gasparri, azzurro, dice di non aver bisogno «di leggere neofiti di sinistra su questa tesi». «È sempre stato chiaro - taglia a corto - che gli attacchi del ’94 avessero un’origine politica e che fossero contro Berlusconi. La campagna diffamatoria è in corso persino oggi, quando lui non c’è più». Fatto sta che con il suicidio di De Gennaro, quanto accaduto in quella pagina di storia è tornato di stretta attualità. Ieri il leader di Fn Roberto Vannacci, per la prima volta, ha voluto dire la sua sulla vicenda tragica dell’ex capo della polizia: «La cosa che salta all’occhio è il linciaggio mediatico. Lo conosco quel meccanismo...quando è capitato a me per una stronzata non ho dormito per sei mesi. Non sapevo neppure perché fossi indagato. Se sei fragile, e io non lo sono, quella atmosfera che ti circonda ti ammazza». È un Vannacci neo-garantista, insomma, che intanto nega di aver avuto interlocuzioni politiche con l’altro anti-sistema del momento, Alessandro Di Battista. Tornando al ’94, la sinistra, ieri come allora, fatica a riconoscere l’errore, aver ideato l’alleanza tra certe Procure e certo giornalismo. Ma ammette che qualcosa sia successo: è già tanto.