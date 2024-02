La sinistra arma i pm: indagine sul ponte sullo stretto di Messina. Ma Salvini: "Si farà al 100%"

In ogni modo la sinistra sta cercando di bloccare il cambiamento e di rendere il Sud più efficiente. Visto che politicamente questa opposizione risulta essere piuttosto impalpabile, ecco che, come da copione, si passa alle carte bollate e alla magistratura. Dopo l'esposto presentato dall'onorevole Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, e dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, per il ponte sullo Stretto di Messina, il pm di Roma Alessio Natale ha aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati e senza ipotesi di reato. Un atto dovuto, quello della procura della Capitale, che però diventa la plastica rappresentazione di una sinistra con poche idee e confuse, pronta a tutto per ideologia e non per il benessere del Paese.

I tre hanno depositato l'esposto di 9 pagine, relativo " all'attività di progettazione e realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria " lo scorso primo febbraio. " Solo in Italia si riesce a fare una battaglia politica contro il Ponte, sull'autostrada, una galleria, la Tav. Il Ponte sullo Stretto serve ad unire milioni di siciliani, serve ad inquinare di meno e viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato per questo ", ha dichiarato Matteo Salvini in un'intervista a Mattino Cinque, in riferimento all'esposto della sinistra. " Il Pd ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il Ponte. Solo in Italia la sinistra riesce a dire 'no' alle opere pubbliche ", ha continuato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.