Sondaggio horror per Schlein, Trump fa sul serio e Sanremo: quindi, oggi...

- La trovata pubblicitaria di Gaia per Sanremo? Ha messo a disposizione il suo numero di telefono e chi vuole può telefonarle, visto il titolo della canzone “Chiamo io, chiami tu”. Non sanno proprio che inventarsi. Poi però chiami e parte una voce registrata. Mammamiachetristezza.

- Ha ragione da vendere il nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth: la Nato non si tocca, soprattutto dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Però è arrivato il momento che l’Ue diventi “autonoma” e pensi a se stessa senza l’aiuto degli Usa i quali, è chiaro, ormai guardano altrove. O investiamo in Difesa o sono fattacci nostri. Vista da Washington come possiamo dar loro torto?

- Stupendo: durante la prima serata del Festival c’è stato un boom di ordinazioni tramite Delivery. Addirittura 3mila chili di pizza ordinati.

- Attenzione attenzione. Da giorni Fanpage e altri giornali, tra cui anche il Tg di La7, non fanno altro che denunciare il caso Paragon. Piccolo problema: oggi il governo è andato in Parlamento e ha spiegato che nessuno ha dato mandato di spiare i giornalisti, visto che l’esecutivo "se mai i cronisti li ha portati in salvo” come nel caso di Cecilia Sala. Questo per dire che non basta avere un dubbio (mi hanno spiato: sarà stato il governo?) per poter montare un caso. Servono le prove. E per ora Fanpage non ne ha fornita neanche una per affermare che Palazzo Chigi abbia voluto spiare il loro direttore.

- I giornali italiani dimostrano di avere il polso del Paese al pari di quanta padronanza del palco di Sanremo aveva John Travolta. Cioè zero. Da giorni non fanno altro che parlare del salto di qualità di Elly Schlein: abbiamo letto elogi sperticati per una singola battuta ben riuscita (“presidente del coniglio”), ma poi vai a leggere i sondaggi e scopri che FdI resta stabile al 29,5% mentre il Pd cala. E questo nonostante il casino su Almasri, nonostante le indagini della Cpi, nonostante le accuse a Nordio, l'omino di burro di Renzi e il coniglio di Elly. Riprovateci ancora, grazie.

- Aldo Grasso disperato perché il festival di Sanremo è “normale”. Sarà anche condotto dal Signore dei Tinelli, però vi ricordo che anno scorso abbiamo chiuso col ballo del Qua Qua. Davvero mi volete dire che preferite le liti di Fedez-Ferragni o l’inutile comparsata di John Travolta alla semplicità accogliente di Carlo Conti?

- I Servizi Segreti, dopo aver denunciato il procuratore Francesco Lo Voi, adesso querelano Il Foglio e l’Unità i quali sostenevano che il capo del Dis sarebbe andato in Libia a “fare spionaggio in loro favore su attività della Corte Penale Internazionale”. Immagino già le verginelle scandalizzate (avessero querelato Repubblica o il Domani avremmo già i caschi blu dell’Onu), ma ha ragione Alfredo Mantovano: libertà di informazione non significa libertà di sparare scemenze. O meglio: dì pure ciò che vuoi, ma non puoi nasconderti dietro l’importanza democratica della stampa se poi qualcuno ti querela.

- Qualcosa si sta muovendo in Ucraina. Putin parla al telefono con Trump il quale presto chiamerà Zelensky. Addirittura c'è l'ipotesi di un confronto di persona, alla facciaccia della Corte dell'Aja che vorrebbe arrestare lo Zar. Ai tempi di Biden, solo qualche settimana fa, sarebbe stato impensabile. Ma concludere quel conflitto, quali che siano le perdite di territorio per Kiev, appare ormai vitale. Altrimenti quando mai ricomincerai a ricostruire il Paese?

- "Gli Stati Uniti non credono che l'adesione alla Nato per l'Ucraina sia un risultato realistico di un accordo di negoziato", dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth. Kiev ne prende atto e chissà cosa diranno, domani, quei giornalisti che consideravano inevitabile la cosa.

- Per gli Usa è "irrealistico" che l'Ucraina possa riprendere i confini pre-2014, cioè la Crimea. "Inseguire questo obiettivo illusorio - sottolinea Hegseth - non farà che prolungare la guerra e causare più sofferenza". Può non piacere, ma è banalmente logico.

- “Un quindicenne altoatesino è stato arrestato con l’accusa di far parte di un gruppo satanista, neonazista e suprematista, pronto a compiere un atto terroristico”.

Ma in che mondo viviamo?

- Mimmo Lucano assolto da quasi tutti i reati per il caso di Riace, mentre resta un’unica irrisoria condanna per falso. Bene così. Non si può essere garantisti a targhe alterne.