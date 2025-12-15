Albanese reagisce così al sondaggio che la stronca: "Pagliacciate"

Quando i numeri non alimentano in positivo la propria narrazione è facile che quei numeri non vengano presi in considerazione. Francesca Albanese sta vivendo un periodo molto complicato con gli italiani. Albanese è esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Nel merito delle sue dichiarazioni, però, la relatrice Onu è diventata una figura centrale all’interno del dibattito politico nostrano.

Tanto che, solo due giorni fa, gli italiani si sono espressi su di lei attraverso un sondaggio. L’ultima rilevazione YouTrend, infatti, è andata ad analizzare la fiducia dei nostri connazionali nei confronti della relatrice speciale delle Nazioni Unite. Il risultato emerso, però, non ha convinto Francesca Albanese. Rispetto a due mesi fa, la quota di italiani che non hanno fiducia nella relatrice speciale dell’Onu è cresciuta di 16 punti (erano il 25% all’8 ottobre), mentre la percentuale di coloro che hanno fiducia in lei è diminuita di 9 punti (erano il 26% all’8 ottobre). Un peggioramento impressionante che la giurista ha voluto subito ridimensionare tramite il proprio canale social.

Rispondendo ai numeri della rilevazione YouTrend, Albanese si è lasciata sfuggire un commento piuttosto negativo: "In nessun altro Paese si fanno queste pagliacciate, perché in nessun altro Paese c'è lo stesso approccio malato nei