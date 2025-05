Antifascisti in corteo contro Casa Pound. La sorpresa: chi ci sarà con loro

Ascolta ora 00:00 00:00

La città di La Spezia sabato 17 maggio sarà militarizzata: il gruppo Casa Pound scenderà in piazza per la "remigrazione", lo stesso tema previso per il "Remigration Summit" nel varesotto. Al tempo stesso, è stata autorizzata anche la contromanifestazione indetta dagli antifascisti contro Casa Pound e i due cortei partiranno esattamente allo stesso momento. Questa mattina in prefettura si è tenuto in incontro con tutte le autorità interessate per definire il percorso dei due cortei, in modo tale che non abbiano modo di incontrarsi.

Saranno strettamente sorvegliati dalle forze dell'ordine ma il rischio è che nel corteo antifascista possano infiltrarsi le frange più violente della protesta di sinistra, i noti facinorosi che in più di un'occasione hanno approfittato di situazioni simili per creare caos e disordini in città. Con il corteo antifascista sfilerà anche il sindaco di La Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, eletto tra le fila di Fratelli d'Italia. " Ho deciso di partecipare alla manifestazione 'La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza' di sabato 17 maggio. Lo faccio con la fascia da Sindaco e da Presidente della Provincia per ribadire i valori in cui credo e che definiscono la nostra storia: la costituzione, la libertà, la democrazia ", ha dichiarato Peracchini annunciando la sua presenza.

Tra questi, ha proseguito nella sua nota, " c’è anche il diritto di manifestare, che non può essere concesso o negato da una parte politica, ma è garantito dalla nostra Costituzione, nata proprio dalla lotta di Liberazione. La Spezia è Medaglia d’Oro al Merito Civile e Medaglia d’Argento al Valor Militare: non possiamo accettare ambiguità o tentativi di confondere ciò che è lecito da ciò che non lo è, per questo le istituzioni devono fare chiarezza e ribadire la forza dei nostri valori democratici ".

filerò con in mano una copia della Costituzione donata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché è da lì che nasce la nostra identità. Credo negli ottant’anni di maturità democratica del nostro Paese: senza il 25 aprile, il 17 maggio non sarebbe possibile

Sabato a La Spezia, ha concluso, "".