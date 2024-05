"Spinte, insulti e acqua addosso". Gli "studenti" pro-Palestina aggrediscono l'onorevole a Torino

Il clima nelle università è incandescente. Gli accampamenti pro-Palestina hanno occupato gli spazi pubblici, impedendo agli studenti che vorrebbero seguire le lezioni e dare gli esami di esercitare il diritto allo studio sancito costituzionalmente. Ma non solo, in un clima di totale spregio della Costituzione italiana, che riconosce le università come istituzioni laiche, a Torino hanno invitato l'imam cittadino a tenere il sermone del venerdì all'interno degli spazi occupati dell'università del capoluogo, nel palazzo dove hanno sede le facoltà umanistiche. Il sermone dell'imam, per altro, è stato particolarmente violento contro Israele e ha citato in diversi passaggi la jihad davanti a un gruppetto di trenta studenti.

Proprio per verificare la situazione, che ha destato anche la preoccupazione di docenti e rettore, quest'oggi a Torino è arrivata Silvia Sardone, europarlamentare della Lega candidata alle prossime elezioni di giugno. Ma l'accoglienza per l'onorevole non è stata di quelle più calorose e, anzi, al contrario non sono mancate le minacce nei suoi confronti. Eppure, Sardone si è limitata a effettuare alcune riprese all'esterno degli spazi universitari, su suolo pubblico. Non che l'università non lo sia, a onor del vero, ma l'onorevole era proprio fuori dai confini dell'ateneo occupato. Ma evidentemente la sua presenza, anche così, ha dato fastidio agli studenti "pacifinti", che non hanno esitato a cacciare l'onorevole.

" Spintoni, insulti di ogni tipo, acqua addosso: è questa l’accoglienza che mi hanno 'regalato' oggi alcuni giovani, membri di collettivi di sinistra e centri sociali, davanti all’università di Torino ", ha dichiarato Silvia Sardone. " Questi ragazzi non hanno gradito la mia presenza e sono venuti ad allontanarmi con la forza, dandomi della razzista, islamofoba, fascista e, con l’arroganza che conosciamo, mi hanno detto che i leghisti non hanno il diritto di stare in quell’area, nemmeno fuori dall’università ", ha proseguito l'onorevole, sottolineando di aver ricevuto anche minacce. " Mi hanno fatto capire che se fossi rimasta avrei rischiato molto di peggio. È l’ennesimo segnale vergognoso che vediamo nelle università italiane, diventati fortini di estremismo, intolleranza e antisemitismo ", ha proseguito.

Tutto questo sembra essere ormai tollerato nelle università, anche se le tensioni estremiste islamiche iniziano a preoccupare i docenti che, però, fino a questo momento non hanno fatto nulla per riportare la legalità in quelli che sono anche i loro spazi di lavoro.

La sinistra istituzionale cosa dirà? Nulla come al solito? D’altronde proprio qui a Torino vuole regolarizzare i violenti del centro sociale Askatasuna. Altro che islamofobia e razzismo, qui ci troviamo di fronte a 'giovani' che sputano sopra alla democrazia in maniera scandalosa

", ha concluso Sardone.