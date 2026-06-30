Stati Generali di Noi Moderati: oltre 250 amministratori a Roma per rilanciare il territorio

Oltre 250 amministratori locali provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Roma per gli Stati Generali degli Enti locali promossi da Noi Moderati, un appuntamento organizzato dal Dipartimento Enti Locali guidato dalla senatrice Mariastella Gelmini e dedicato al confronto con sindaci, assessori e consiglieri comunali e regionali in vista delle prossime sfide amministrative. Al centro dell'iniziativa il rafforzamento del radicamento territoriale del partito e la definizione delle priorità politiche per il prossimo anno.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che ha rivendicato il percorso di crescita del movimento. «In questi due anni e mezzo abbiamo costruito una presenza sempre più forte nelle comunità locali, perché è negli enti locali che la politica ascolta i cittadini e offre risposte concrete». Lupi ha sottolineato come il confronto con gli amministratori serva «a definire insieme le priorità del prossimo anno», ribadendo la volontà di rafforzare il contributo del partito all'interno del centrodestra «come forza di governo fondata su competenza, responsabilità e buona amministrazione».

A fare il punto sull'organizzazione e sulle prospettive del partito è stata la Gelmini, che ha evidenziato il ruolo strategico degli amministratori. «Siamo un partito moderato, europeista e atlantista, sempre più radicato sui territori». Gelmini ha inoltre annunciato una nuova fase organizzativa, con una scuola nazionale di formazione, una newsletter, un rinnovato piano di comunicazione sui social e un sito internet più moderno, sottolineando che «vogliamo dimostrare che si vince al centro, non con la politica dello scontro e degli estremismi». In apertura dei lavori è intervenuto anche il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, che ha illustrato il ruolo strategico del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle politiche di coesione come strumenti di crescita e sviluppo per gli enti locali, evidenziando l'importanza del rapporto tra Governo e amministrazioni territoriali per rendere efficaci gli investimenti e cogliere le opportunità offerte dalle risorse europee.

Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, il segretario Mara Carfagna, il responsabile Organizzazione Alessandro Colucci, il vicepresidente dell'Anci Ignazio Messina e numerosi rappresentanti istituzionali del centrodestra.