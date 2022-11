La stoccata di Muti alla sinistra: "Non ha fatto niente per la cultura"

Lasciate lavorare il nuovo governo, negli ultimi anni la sinistra non ha fatto niente per la cultura: questo il pensiero di Riccardo Muti. Impegnato il prossimo 18 novembre al Teatro Regio di Torino con il "Don Giovanni" di Mozart, il direttore d'orchestra si è soffermato sullo stato di salute della cultura italiana ai microfoni de La Stampa, il giudizio non è totalmente positivo: "Ci sono uomini di grande cultura che si battono per la cultura. La scuola però è tremendamente in discesa. Non è formativa, non è al passo dei tempi" . Ma non solo: "Quando leggo i libri dei miei nipoti in prima media non li capisco. Sono infarciti di ideologia politica a seconda dell'insegnante o della scuola" .

La stoccata di Muti alla sinistra

Secondo il quotidiano diretto da Giannini, i partiti di destra sono stati meno attenti alla cultura di quelli di sinistra, ma Muti ha tenuto a ricordare la presenza di uomini di cultura di destra validi. E non ha lesinato critiche alla sinistra: "Ha avuto e avrà intellettuali ma in questi anni non ha fatto molto per la cultura diffusa. Tutte le mie critiche sono figlie di un periodo di conduzione da parte della sinistra" . L'81enne ha rimarcato di non conoscere il nuovo ministro Gennaro Sangiuliano, per giudicare il suo operato servirà tempo: "Starò a vedere. Spero che sappia ascoltare i veri uomini di cultura non per ricevere ordini ma per raccogliere consigli" .