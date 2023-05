"Non vogliamo passerelle". Schlein contestata davanti alla Sapienza

Accoglienza tiepida per Elly Schlein a La Sapienza di Roma, dove è in corso la protesta contro il caro affitti per gli appartamenti degli universitari. Più che tiepida, l'accoglienza per Elly Schlein è stata rabbiosa, totalmente inaspettata per il segretario del Partito democratico, che si aspettava probabilmente qualcosa di più accogliente, visto che quella è la sua provenienza. Ma i giovani rossi pretendono risposte da Schlein, che non preparata a domande non concordate, come spesso avviene durante le sue uscite e interviste in pubblico, non ha potuto fare altro che balbettare qualcosa di incomprensibile.

" Pd dov'era quando studenti come noi sono stati manganellati a Bologna? Sono stati manganellati sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città? ", ha domandato uno studente di Cambiare rotta al segretario, circondato da uomini della sicurezza che hanno fatto da schermo a Schlein. Totalmente impreparata, incapace di replicare al giovane, Schlein ha preferito andare oltre. E incalzata, ha risposto: " Mi informerò... ". Una replica che non è affatto piaciuta al rappresentante, che Schlein non ha quasi mai guardato in faccia: " Mi sta prendendo in giro? È la sua città Bologna, lei svolge un ruolo importatore a Bologna ". Senza rispondere, il segretario ha preferito allontanarsi e un codazzo di seguaci, che hanno cercato di giustificarla. " Gli studenti non vogliono che voi veniate qua a fare le passerelle ", ha proseguito il rappresentante.