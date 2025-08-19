"Le taglio la gola". Le minacce dell'islamico all'ex sindaco davanti al municipio

L'ex sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, è stata minacciata di morte da un uomo davanti al Municipio. Oggi, Cisint è europarlamentare ma ha mantenuto uno stretto legame con la sua città. A minacciarla è stato un uomo di origine bengalese che ha accompagnato la frase "le taglio la gola", urlata nel mezzo della piazza, al gesto plateale. Sono stati i cittadini ad accorgersi di quanto stava succedendo e a fermarlo.

I cittadini hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine che sono intervenute per identificare l'uomo. Cisint è stato un sindaco molto amato dai cittadini, soprattutto perché si è opposta alla sostituzione etnica e ha imposto che tutti rispettino le regole, qualunque sia la propria provenienza. Ha impedito che le usanze islamiche potessero prendere piede liberamente in città, e ha lavorato affinché ci fosse una vera integrazione, che non significa permettere qualunque cosa agli stranieri ma accompagnarli per incardinarli nella società del luogo che li accoglie.

" La mia colpa? Aver chiuso tre moschee irregolari e aver imposto il divieto d’ingresso nei locali comunali a chi si presenta con il volto integralmente coperto. Una lotta contro la radicalizzazione, contro la sottomissione della nostra civiltà e contro il tentativo di cancellare le nostre libertà da parte di chi vorrebbe sostituirci e trasformare l’Italia in una succursale di un regime teocratico, imponendo la Sharia ", ha dichiarato Cisint sui suoi profili social rendendo nota la notizia.