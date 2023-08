Tajani celebrato da amici e colleghi per i settant'anni: "Non smetterò mai di battermi per le mie idee"

Cifra tonda. E in un momento di svolta della sua vita. Compie 70 anni Antonio Tajani, fresco di nomina a leader di Forza Italia. Il giornalista che entrò in politica 30 anni fa, affascinato da Silvio Berlusconi con il quale fondò il partito che ha rivoluzionato gli equilibri di potere in Italia, solo adesso si affranca della «gioventù», esce dal secondo piano per la scomparsa del Cavaliere e si trova in mezzo alla scena.

Sono 70 anni, ma è come uscire da un lungo tempo sospeso. Di arrampicarsi in vetta non ha mai avuto l`attitudine, anche se a Bruxelles è stato Commissario Ue e presidente dell`Europarlamento. Finora, però, il primo è sempre stato lui, Silvio, e per Tajani solo pensare di sostituirlo puzzava di tradimento. Quando Berlusconi ha lasciato orfana Fi, ed era chiaro a tutti che l`erede naturale non poteva essere che lui, non ha voluto essere presidente, ha preferito essere segretario nazionale.

Ed ora, a 70 anni, l`eterno braccio destro del leader si trova all`anno zero, tra le mille difficoltà di tenere unito un partito cucito a misura di Silvio, di rilanciarlo al centro di un`alleanza che potrebbe stritolarlo, di tenere fronte alle opposizioni pronte a banchettare sulle sue spoglie.

Ieri mattina, accolto da un brindisi a sorpresa nella sede nazionale azzurra, da fedelissimi, parlamentari e stretti collaboratori, il vicepremier e ministro degli Esteri ha spento le candeline su una torta millefoglie con fragole attorno alla dedica di cioccolato: «Auguri al nostro segretario nazionale». Ha ricevuto in regalo una penna Montblanc roller, con le iniziali e ha detto: «Grazie per gli auguri, ma più degli auguri mi basta il vostro affetto».

Su Twitter ha scritto: «Anche a 70 mi sento come quando avevo 14 anni. Continuo a credere e a battermi per le mie idee». Quello di Tajani per Fi è «un compleanno importante» e su Instagram il partito lo ringrazia «per il tuo impegno al servizio delle istituzioni e dell`Italia, per la coerenza e la passione che dimostri, per rappresentare al meglio i valori della nostra comunità politica».

Il neosegretario ha già riorganizzato i vertici di Fi, mettendo nei posti chiave persone di assoluta fiducia ma senza fare sgarbi a chi non era in sintonia con lui. È la scuola di Silvio: mediare, comporre gli attriti, sfumare le diversità. Ha anche fissato il congresso degli azzurri al 24 e 25 febbraio, in anticipo sulle previsioni di farlo vicino alle europee di giugno 2024. Ha giustamente fretta di vedere sancito il suo ruolo, per ora temporaneo, mentre non c`è l`ombra di candidato che possa sfidarlo.

E poi Tajani si è buttato a capofitto nell`organizzazione di tre eventi che devono dimostrare la vitalità e l`attrattività del partito, sempre con il Cavaliere e i suoi sogni in testa. Il primo, «Azzurra Libertà», è la festa nazionale dei giovani, che si terrà a Gaeta dall`8 al 10 settembre, promossa dal movimento giovanile guidato da Benigni, sulla traccia dell`evento che il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri organizza dal `13 a Giovinazzo in Puglia, chiamato «Everest». Il secondo è il più importante: la tre giorni di Paestum, dal 29 settembre, il «Berlusconi day» nella data del compleanno del Cav, al primo ottobre. Terzo: l`appuntamento del 14 ottobre, con un`assemblea degli eletti a Monza.

Tajani, dunque, è lanciatissimo e i suoi 70 anni deve necessariamente portarli con disinvoltura. Tra gli auguri, quelli del ministro delle Riforme Elisabetta Casellati, che gli ha fatto un`affettuosa telefonata, a quelli su Twitter di Gasparri all`«amico prezioso, guida esperta, italiano esemplare», fino a quelli del ministro dell`Istruzione Anna Maria Bernini al «politico forte e capace, uomo leale e generoso».