Tajani ad Atreju: "Centrodestra coeso". E Salvini: "Grazie a Schlein governeremo 20 anni"

"Sono qui per cementare ancora una volta la coesione della alleanza di centrodestra che il popolo italiano ha scelto per governare il Paese non solo per i prossimi quattro anni, ma io sono sicuro anche per i prossimi cinque" . Il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, intervenendo ad Atreju ribadisce: "Siamo insieme per governare l'Italia, le regioni, i comuni, siamo in grande sintonia".

Tajani chiarisce che l'obiettivo di Forza Italia non è rubare i voti alle altre forze di centrodestra, ma andare a prendere i voti del grande partito dell’astensione anche se "apparteniamo a famiglie europee diverse". E ancora: " Non si illudano i nostri avversari non sarà una campagna elettorale con battibecchi nel centrodestra". Una vera e propria ovazione è partito non appena Tajani ha nominato Silvio Berlusconi, fondatore della coalizione di centrodestra, che “ sta seguendo in diretta streaming da una nuvoletta”.

Una coalizione politica che "è come una quercia le cui radici sono mangiate dalle termiti: al primo colpo di vento cade. Noi siamo una quercia che non cade ". Il centrodestra, ribadisce Tajani, si riconosce di un minimo comune denominatore di valori, anzitutto la libertà. "Con l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue con l'Ucraina è stato dato un grande segnale di libertà" , dice Tajani che aggiunge: "La riforma della giustizia è una battaglia giusta e di libertà" . Il vicepremier azzurro ne è convinto: "Un giudice deve essere terzo per garantire la libertà del suo giudizio: è questo il senso della riforma della giustizia" . Sul tema dell'immigrazione cita Papa Ratzinger: "il diritto a non emigrare è una delle scelte dell'alleanza di centrodestra ". A tal proposito, il Piano Mattei è "l'elemento fondamentale del rilancio della strategia per l'Africa" , ha detto.