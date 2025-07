La grande invenzione su Meloni, l'applauso su Milano e Ceccon: quindi, oggi...

- Thomas Ceccon dice: “Quanto al bello e al sex symbol andiamoci piano, se di una atleta si sottolinea il lato fisico arriva la critica di maschilismo, io vorrei parità di trattamento. Anche io sono mio”. D’accordo sulla questione del maschilismo, ma “anche io sono mio”, esattamente, che ca*** vuol dire?

- Andrea Delogu dice che il suo attuale compagno, di 16 anni più giovane, l’ha convinta perché nonostante le sue resistenze “non ha mollato un secondo”. Primo: non avrei mollato neanche io. Secondo: se non le fosse piaciuto, sarebbe stato passibile di stalking?

- Secondo me un fisico quantistico, vedi Gabriella Greison, può parlare di scienza anche con un bel décolleté in mostra. E i commenti sessisti beceri fanno ovviamente orrore. Però le critiche, quando beneducate, vanno accettate e non spacciate per sessismo. Mi spiego: di certo una donna può vestirsi come meglio crede, ma è lecito ritenere che l’abbigliamento scelto per una determinata occasione (o per un video) possa essere poco elegante. Viva le minigonne, dico io, ma a scuola no. Viva i pantaloni corti degli uomini, ribadisco, soprattutto con 40 gradi, ma non sul luogo di lavoro o se fai il professore e stai andando ad insegnare. Insomma: tutti liberi di andare in giro molto scollati, ma sarà libero il mondo di ritenerlo eccessivo. No?

- Ps: ovviamente secondo me quel vestito le stava molto bene e non era affatto fuori luogo. Ma io sono io, conto poco e rispetto anche le opinioni - se espresse con garbo - di chi avrebbe preferito un vestito più accollato. Avrei evitato la battaglia femminista, ecco: porta titoli, giornali, gloria e visibilità. Ma non cambia il mondo.

- Più che altro mi fa sorridere l’alta considerazione che la dottoressa ha di sé. Scrive: “Io ho portato la mia voce, il mio cervello e un bel discorso da tenere tutti incollati, e sono partita con un vestitino verde estivo che mi metteva allegria, e la metteva anche a chi avevo intorno”. Si dice da sola che il discorso era bello, che teneva tutti incollati e il vestito metteva allegria. Chapeau. Con metà della sua autostima in un singolo post io ci campo tutta la vita. Capite perché il potere della procura è abnorme, rispetto ai malcapitati che finiscono nelle loro grinfie? Manfredi Catella, imprenditore privato, pur avendo fornito al giudice “tutte le evidenze documentali fattuali a supporto dell’insussistenza dei presupposti capi di imputazione”, cioè s’è dichiarato innocente, ha dovuto comunque mollare le deleghe esecutive nella sua azienda.

- Dieci minuti di applausi per Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano: «Quando dovesse essere risolto tutto tra 5 anni», ha detto Marinoni rivolgendosi ai giornalisti, «vi voglio qui non unicamente quando serve rimestare il pentolone, ma anche quando si saranno chiarite molte cose. È già tre anni che andiamo avanti, che sono indagato. Ho letto le carte e sono sereno perché mi fido della giustizia italiana». Clap clap.

- La domanda che mi sorge è: ma il tizio che sul Fatto Quotidiano ha scritto che i consensi della Meloni non calano per colpa del cervello rettiliano degli elettori, ci prende per il sedere o è serio? Se è serio, allora va anche detto che la grande invenzione sul consenso della premier non riguarda il cervello degli italiani ma un'altra cosa.

Mi chiedo infatti sulla base di cosa Luciano Casolari affermi che “il vento è cambiato negli ultimi mesi” e “la gente non ha più la sensazione di avere un cornetto portafortuna” nella leader di FdI. Dico: ma l’ha letto l’ultimo sondaggio, quello di La7, che dà FdI poco sotto il 30%?