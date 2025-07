L'imbarazzante ipocrisia di Conte, ahi ahi Ricci e i giudici: quindi, oggi...

- Leggo che Antonio Guterres ha denunciato "l'orrore a Gaza, con un livello di morte e distruzione senza precedenti nella storia recente". "Basta guardare l'orrore che si sta consumando a Gaza, con un livello di morte e distruzione senza precedenti nella storia recente - ha detto - La malnutrizione sta esplodendo. La carestia bussa a ogni porta". Guterres ci spieghi cosa intende per “storia recente”: anche la Shoah?

- Ieri vi avevo promesso che avremmo parlato delle sentenze della Corte Costituzionale e devo dire che i giudici ci stanno dando grandi soddisfazioni. Nell’ordine, e un po’ in sintesi, la Consulta ha deciso che: non si può impedire ai rapinatori recidivi di accedere alle attenuanti per lieve tenuità del fatto; la norma del Jobs Act che limita a sei mesi gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi nelle aziende piccole è incostituzionale, benché poche settimane fa gli italiani abbiano cassato i referendum che volevano abolire la legge; l’articolo 81 della Costituzione, cito testuale dal comunicato stampa della Consulta, “si applica al legislatore e non ai giudici”. Per non parlare poi della madre intenzionale che si prenderà il congedo di paternità, definizione che fa rimpiangere genitore 1 e genitore 2. Ma siamo sicuri che la cosa non stia un po’ sfuggendo di mano?

- Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, è indagato. Lo ha annunciato lui stesso e si dice tranquillo. Anche noi lo siamo, perché fino alla fine dell’eventuale processo è e resta innocente. Una domanda però ci sovviene: Conte riuscirà a passare sopra all'inchiesta? Mi dispiace per Ricci, ma credo che allearsi con i manettari il rischio è che, al solo tintinnar di manette, finiscano col cestinarti alla prima occasione. Candidatura del Campo Largo addio?

- Il comunicato di Conte su Ricci fa ridere, per quanto imbarazzante. Un inno all'equilibrismo. “Come Movimento 5 Stelle rispettiamo il lavoro autonomo e indipendente della magistratura e non sottovalutiamo le ipotesi accusatorie contenute nell'avviso di garanzia - dice - ma ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni mosse a Ricci, al fine di comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali - condotta questa che sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori”. In altri casi, anche simili, non abbiamo visto la stessa apertura di credito verso il malcapitato indagato. Ecco: il comunicato dimostra ancora una volta la pochezza di certa cultura manettara, quella che cavalca le indagini contro gli altri ma fa orecchie da mercante se a finire nel tritacarne sono i propri candidati. La politica è ipocrita, lo sappiamo. Ma qui stiamo esagerando.

- Ben venga la riforma approvata al Senato (in seconda lettura, ne mancano altre due)

sulla separazione delle carriere. Servirà? Non lo so. È un segnale utile? Sì. Adesso però il centrodestra aiuti se stesso abbandonando anche le derive giustizialiste: ogni tanto a Lega e FdI scappa un pochino la frizione…