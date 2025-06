Torino ostaggio degli antagonisti: nuovo assalto contro il banchetto di FdI

Ascolta ora 00:00 00:00

La democrazia in Italia, almeno in alcune città, sembra essere sospesa, perché se solo chi è vicino agli ambienti antagonisti, o non li critica, può organizzare incontri con la popolazione senza correre il rischio di essere disturbato o, peggio, aggredito, allora esiste un problema evidente. L'ultimo episodio in tal senso è stato registrato a Torino, città che da anni è roccaforte di Askatasuna, uno dei centri sociali più attivi e noti del nostro Paese, nonché tra i più problematici per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sabato mattina, alcuni militanti di Fratelli d'Italia, tra i quali anche eletti, stavano partecipando a un gazebo regolarmente autorizzato che solitamente i partiti organizzano per prlare con i cittadini, quando sono stati aggrediti da un'esponente dell'ala antagonista.

" Una giovane donna, riconducibile agli ambienti del centro sociale Askatasuna, si è avvicinata con atteggiamento ostile, iniziando a insultare i presenti con epiteti volgari e provocatori. In pochi istanti ha tentato anche di aggredire fisicamente chi era presente al banchetto, costringendo le forze dell’ordine a intervenire ", si legge nella nota del consigliere circoscrizionale di Fratelli d'Italia, Raffaele Marascio, presente sul posto. " Quello che è accaduto oggi è un fatto gravissimo, l’ennesima dimostrazione di come Torino sia sempre più ostaggio dei centri sociali, coccolati e tutelati dalla sinistra. Mentre noi svolgevamo pacificamente un’attività politica sul territorio, ci siamo trovati di fronte all’odio di chi vorrebbe zittire ogni voce diversa dalla propria, anche con la violenza ", scrive ancora Marascio.