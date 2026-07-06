Torna "Piazza Italia", la kermesse romana di FdI

Torna ‘Piazza Italia’, la kermesse politica promossa da Fratelli d'Italia Roma, dal Coordinamento Regionale del Lazio e da Gioventù Nazionale Roma. Dal 9 al 12, nella suggestiva cornice del Giardino degli Aranci, si terranno quattro giornate di incontri e dibattiti con personalità del governo, amministratori locali, giornalisti e rappresentanti delle categorie produttive.

L’apertura dei lavori di "Piazza Italia - Riscatto Capitale. Le sfide della città reale", il prossimo giovedì 9 luglio alle 17.30, sarà affidata a Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolino. Interverranno il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il vicepresidente della Camera Alfredo Antoniozzi, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l'assessore regionale Massimiliano Maselli, il presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, il presidente di Fratelli d'Italia Lazio Daniele Sabatini, il presidente provinciale del partito Marco Silvestroni, il presidente di Gioventù Nazionale Roma Francesco Todde e il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. Subito dopo, alle 18.30, iil panel "Il Governo della Nazione incontra la città reale" sarà introdotto da Marco Perissa presidente della Federazione romana di Fratelli d'Italia. Il confronto sarà tra Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Arianna Meloni, responsabile segreteria politica di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito e il presidente di Fratelli d'Italia Lazio Paolo Trancassini, con la moderazione del direttore de Il Messaggero Roberto Napoletano.

La seconda giornata, venerdì 10 luglio, si aprirà alle ore 16:00 con la presentazione del libro "Senza maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", introdotta dal responsabile Programma di Fratelli d'Italia Francesco Filini, insieme agli autori Tommaso Longobardi, Gino Zavalani e Pietro Dettori. Alle ore 17:00 il confronto sarà dedicato a "Commercio, agricoltura, artigianato e terziario: diverse vocazioni e una sola citta'", con il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e i rappresentanti delle principali organizzazioni economiche della Capitale: Pier Andrea Chevallard (Confcommercio Roma), Natalino Gisonna (Cna Turismo e Commercio Roma), Alessandro Sbordoni (FederLazio), Valter Giammaria (Confesercenti) e Marco Marcocci (Confcooperative), con la partecipazione del giornalista Roberto Inciocchi. Alle ore 18.30 il panel "Fondi europei e Giubileo: occasione mancata o successo per la città reale?" vedrà la partecipazione del viceministro della Difesa Isabella Rauti, del viceministro dell'Economia Maurizio Leo, dell'assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini e del giornalista Mario Sechi.

La giornata di sabato 11 luglio inizierà alle ore 10.00 con il panel "Mobilità sostenibile e città verdi: la città dei divieti contro la città reale", introdotto dal senatore Andrea De Priamo, con il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Antonio Iannone, il sottosegretario all'Ambiente Claudio Barbaro, il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Nicola Procaccini, l'assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera, la presidente di Fare Verde Cinzia Negri e la saggista Jacopa Stinchelli. Alle ore 11.

00 si parlerà di turismo con "Dall'overtourism al mare dimenticato: Instagram vs città reale", a cui parteciperanno il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il responsabile nazionale Turismo di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, i rappresentanti di Assoturismo Confesercenti, Fipe Confcommercio, Federturismo Confindustria e Unindustria Turismo. Moderatore il direttore del Secolo d'Italia Antonio Rapisarda.