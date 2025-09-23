"Il tuo posto è qua". Il fotomontaggio della vergogna del M5s contro Meloni

" Il tuo posto è qua ", e nell'immagine un ritratto di Giorgia Meloni dentro un cassonetto. Quest'immagine è stata condivisa da un consigliere del Movimento 5 stelle di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Risulta essere stata cancellata ma non prima che fosse vista da centinaia di persone e che arrivasse anche a Fratelli d'Italia, che ha stigmatizzato il comportamento del consigliere, nell'ottica di abbassare tutti quanti i toni. Una necessità, più che una richiesta, visto il clima incandescente delle piazze dove, anche ieri, qualcuno ha avuto modo di scrivere su una vetrina, in vernice rossa, "spara a Giorgia".

Serve maggiore responsabilità da parte della classe politica e fotomontaggi come quelli condivisi dal consigliere di Ariano Irpino non sono certo un esempio di tale virtù. " Questo è il livello di chi dovrebbe rappresentare i cittadini: incapaci di proporre soluzioni, si rifugiano nell’insulto e nell’offesa personale. È questa la 'diversità' grillina? Non idee, non progetti, ma odio e disprezzo che inducono all’ostilità e all’astio ", si legge nella pagina di Fratelli d'Italia di Avellino. Il partito di Giorgia Meloni ribadisce che di non accettare " lezioni di moralità da chi svilisce le istituzioni con simili atteggiamenti. Ariano Irpino, l’Irpinia e la Campania meritano amministratori seri, non chi trasforma Facebook in una discarica politica ".

Il post del consigliere di Ariano Irpino si inserisce in piena campagna elettorale in Campania, dove il campo largo ha scelto di sostenere come candidato Roberto Fico, esponente del M5s. Se questi sono i toni di una campagna che deve ancora entrare nel vivo, per le prossime settimane chissà cosa ci si deve aspettare dalle parti dei pentastellati. " Chiediamo che il M5S, a partire dal candidato governatore della Regione Campania, prenda immediatamente le distanze da questo comportamento indegno e pericoloso e che il consigliere in questione si scusi pubblicamente ", è l'appello di FdI proprio a Fico, che per il momento non si è ancora espresso. " Chi non rispetta il Presidente del Consiglio non rispetta l’Italia intera.

Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà, concretezza e rispetto, mentre i grillini restano fermi all’unico linguaggio che conoscono:", conclude la sezione di Avellino del partito di Giorgia Meloni, in attesa che dal campo largo qualcuno alzi la voce per condannare queste derive.