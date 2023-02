Tutta la verità

Cosa accade tra le stanze damascate dei palazzi della politica? Cosa si sussurrano i deputati tra un caffè e l'altro? A Roma non ci sono segreti, soprattutto a La Buvette. Un podcast settimanale per raccontare tutti i retroscena della politica. Gli accordi, i tradimenti e le giravolte dei leader fino ai più piccoli dei parlamentari pronti a tutto pur di non perdere il privilegio, la poltrona. Il potere. Ognuno gioca la propria partita, ma non tutti riescono a vincerla. A salvarsi saranno davvero in pochi, soprattutto dopo il taglio delle poltrone. Il gioco preferito? Fare fuori "l'altro". Il parlamento è il nuovo Squid Game.

Fermi, sgombriamo il campo da ogni polemica. Da ogni dubbio. Silvio Berlusconi e Forza Italia stanno con la Nato, con l’Occidente. Stanno dalla parte giusta. A parlare sono i fatti. I provvedimenti, le scelte politiche. Non ha dubbi Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, che incontriamo alla buvette di Montecitorio.

“ La verità è che qualcuno sta guardando al dito e non alla luna. Il presidente Berlusconi ha parlato dell’urgenza di creare un percorso di Pace vero ”. Ci dice Cattaneo, apparentemente scocciato di dover ripetere da giorni quello che è stato fatto e quello che sarà fatto per aiutare il popolo ucraino. “ Noi abbiamo sempre aderito, e così faremo, ad ogni decisione che avverrà all’interno della comunità internazionale di cui Forza Italia è protagonista da anni. Berlusconi ha giustamente sollecitato un percorso di pace vero ”.

Già, perché di pace in Europa se ne parla davvero poco. Armi, armi e armi. Sempre e solo armi. Carri armati, jet, lanciarazzi etc etc… Utili, utilissimi per poter contrastare il nemico, l’invasore russo. Ma la pace? Beh, il tavolo non si vede e la parola risuona poco sulle bocche dei leader mondiali tanto da aver affidato il negoziato alla Cina. Un pericolo. “ Berlusconi proprio su questo mette in guardia. La vera sfida del prossimo secolo è con la Cina. La Russia non è quella di Putin, ma dei russi. Non possiamo lasciare tutto in mano alla Cina. Bisogna avere lucidità in geopolitica, non è una partita di calcio ”. - aggiunge Alessandro Cattaneo tra un voto e l’altro - “ serve equilibrio, buon senso ”.

Ma quali sono oggi i rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia?

“ Sono ottimi, sono ottimi perché alla fine arriviamo sempre ad una sintesi. È normale discutere, non siamo tutti in un unico partito, ognuno ha le proprie idee, la propria identità. Su una cosa, però, siamo d’accordo: sugli aiuti all’Ucraina ”.

