"Chiarisca rapporti con la Russia": ma contro Salvini la sinistra ha la pistola scarica

Uniti solo nella lotta contro l'avversario politico. La mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier Matteo Salvini depositata da Carlo Calenda è stata firmata anche da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Una mossa puramente velleitaria e propagandistica.

Sebbene non abbiano assolutamente i numeri per sfiduciarlo, Azione, Pd, M5S, Verdi e Sinistra Italiana si sono schierati tutti appassionatamente insieme per chiedere a Salvini di chiarire i rapporti tra la Lega e Russia Unita, il partito di Vladimir Putin con il quale il Carroccio nel 2017 avrebbe stipulato un accordo di collaborazione. “Basta tolleranza verso chi, ricopre cariche di governo, ma è alleato politico di efferati dittatori" , ha scritto Carlo Calenda su X augurandosi l'intervento di Giorgia Meloni e Antonio Tajani " per imporre a Salvini di fare chiarezza".

Nella mozione, visionata da LaPresse, si ricorda che il 6 marzo 2017 il leader del Carroccio firmò un accordo con " Sergei Zheleznyak, vicesegretario generale del Consiglio per le relazioni internazionali del partito politico russo 'Russia Unita' afferente al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin". Tale accordo "aveva una durata pari a cinque anni e - si legge ancora nella mozione - si è automaticamente rinnovato il 6 marzo 2022, successivamente, quindi, all’invasione russa dell’Ucraina; negli anni, l’esistenza dell’accordo è stata citata e riportata più volte anche in sedi pubbliche e interviste rilasciate dallo stesso ministro Salvini, il quale non ha ad oggi ancora mai smentito né i contenuti dell’accordo né abbia prodotto il documento che notifichi alla controparte russa l’intenzione di cessazione dello stesso" .

L'accordo prevedeva che le due parti promuovessero "lo scambio di esperienze in attività legislativo" e, secondo le opposizioni, nonostante la Lega abbia precisato in questi giorni che l'accordo non è mai stato realmente portato avanti, risulta che "il ministro Salvini non ha mai agito formalmente al fine di interrompere il rapporto di collaborazione con l’entità politica del Presidente Vladimir Putin" . Il deputato calendiano Matteo Richetti sintetizza così il nodo della questione: "Se quell'accordo con il partito di Putin - dice - è ancora in vigore la cosa non è solo gravissima, ma lo rende incompatibile con la permanenza al governo". Frasi roboanti che, però, non spaventano il vicepremier e ministro dei Trasporti.