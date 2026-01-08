Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni

Ucoii e imam ora ci minacciano. "Islamofobi, vanno fermati"

In campo la controversa Unione delle moschee. Il vittimismo come linea: "Ci danno la caccia"

Ucoii e imam ora ci minacciano. "Islamofobi, vanno fermati"
00:00 00:00

Provano nuovamente a imbavagliare e intimidire Il Giornale e anche il centro islamico di Brescia se la prende con la testata. A scrivere un comunicato è l'Ucoii (Unione della comunità islamiche italiane), dal titolo «fermare la normalizzazione dell'islamofobia e la caccia al musulmano» e in cui si sottolinea come «negli ultimi mesi assistiamo con crescente preoccupazione a una progressiva normalizzazione dell'islamofobia nel dibattito pubblico, alimentata da alcune voci mediatiche e politiche. In un clima politico sempre più polarizzato, sta prendendo forma una campagna che utilizza l'Islam e le comunità musulmane come terreno di scontro, costruendo una rappresentazione allarmistica e distorsiva che rischia di produrre conseguenze gravi sulla coesione sociale del Paese. Questa deriva si traduce sempre più spesso in una vera e propria stigmatizzazione collettiva, una caccia al musulmano: processi mediatici sommari contro comunità islamiche, luoghi di aggregazione e figure religiose e civili. Episodi che non sono più sporadici, ma delineano un meccanismo ricorrente: normali attività religiose, educative e formative vengono presentate come potenziali minacce, alimentando sospetto e ostilità nell'opinione pubblica». E al coro si unisce anche il presidente stesso dell'Ucoii, Yassine Baradai, che si è sentito di rivolgere la sua solidarietà all'imam che abbiamo chiamato in causa. Questo solo perché abbiamo raccontato che domenica 4 gennaio si fosse svolta a Brescia una lezione di Sharia, ovvero la sacra legge islamica. Così come abbiamo sottolineato che a organizzare l'evento fosse il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio dell'Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide. Un corso dal titolo: «Introduzione allo studio degli obiettivi della Shari'ah». Con la «docenza» di Sheikh Amin Al-Hamzi, che è anche «Membro del consiglio europeo per la Fatwa e la Ricerca».

Tra gli elementi sottolineati c'è la forte vicinanza dell'ente che patrocina l'evento e l'Istituto Bayan (Istituto italiano per gli studi italiani e umanistici). Quest'ultimo, sito a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato citato dal report degli 007 francesi sul fondamentalismo islamico: «L'Istituto Italiano degli Studi Islamici e Umanistici, noto come Bayan, ha ricevuto finanziamenti kuwaitiani attraverso l'International Islamic Charity Organisation. Diventerebbe il principale centro di formazione per gli imam in Europa e rilascerebbe un diploma di insegnante professionista a beneficio delle scuole e dei centri islamici in Europa». E, infatti, come si legge sullo stesso sito del Bayan, loro hanno aperto «in collaborazione con l'Associazione Islamica Italiana per gli Imam e le Guide, i programmi paralleli per l'anno 2024» e «il Signor Amin Al Hazmi, responsabile del programma designato dalle due istituzioni, ha tenuto una conferenza in cui ha illustrato il programma e l'importanza della partnership tra il Centro e l'Associazione nei programmi paralleli, nonché l'importanza della conoscenza e della mappa delle Scienze Religiose». E Al Hamzi è, appunto, colui che ha tenuto il corso sulla Sharia a Brescia. Se un centro viene ritenuto centrale all'interno di uno studio sui Fratelli Musulmani e sull'islam politico, nulla c'entra il concetto di islamofobia, anzi. Si tratta di informare su quali sono i pericoli del radicalismo islamico e di un movimento antico, silente, ma pericoloso che si fonda sul trittico Religione, Vita e Stato. Il progetto dei Fratelli Musulmani definito da Hassan Al-Banna ha due obiettivi: la creazione di uno Stato Islamico (dawla islamiyya) e la conseguente applicazione della Sharia.

Ha quindi un significato politico fin dall'inizio, il che spiega la successiva strategia di adattamento sviluppata in Occidente, in cui i Fratelli Musulmani sono pienamente convinti che lo stato può essere reso islamico sostituendo la norma giuridica musulmana, la Sharia, alla legge tradizionale.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica